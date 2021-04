Sredi konference za medije se je zrušila direktorica agencije za zdravila #video

Direktorica danske agencije za zdravila Tanja Erichsen je omedlela med konferenco za medije, poročajo danski mediji. Erichsenova je včeraj skupaj z direktorjem zdravstvene uprave Sørnom Brostrømnom pojasnjevala, kako se bo Danska lotila cepljenja po odločitvi, da popolnoma prepove cepivo AstraZenece.

ICYMI - The head of #Denmark's medicines agency, Tanja Erichsen, collapsed during the press conference announcing the #AstraZeneca discontinuation.pic.twitter.com/gwG6roCiAa