Sredi epidemije Madrid postal meka ilegalnih zabav #video

Po več evropskih velemestih, zlasti v Španiji, Nemčiji in Franciji, je imela policija ta konec tedna polne roke dela z množičnimi nezakonitimi zabavami. V Parizu se je tako na "underground" zabavi zbralo več kot 100 ljudi. V Nemčiji so policisti vdrli na zabavo s 33 udeleženci. Po internetu pa so se kot požar razširili posnetki španske policije v Madridu, ta je ta konec tedna ustavila kar 227 nezakonitih zabav.

Madridska policija je prejšnji konec tedna odkrila več nezakonitih zabav v središču mesta. Kršitelji so se skrivali celo pod vzmetnicami in v omarah. V petek in soboto so v Madridu skupno odkrili kar 227 podobnih zabav. Ljudje se niso držali policijske ure, niso nosili mask, bili so v prostorih brez kakršnihkoli varnostnih ukrepov, so sporočili s policije.

Na nezakoniti zabavi je sodelovalo 66 oseb, od tega 11 mladoletnih. Madrid je na drugem mestu po številu okužb v Španiji. V petek so zabeležili 427 primerov na 100 tisoč prebivalcev, medtem ko imajo na državni ravni 294 primerov na 100 tisoč prebivalcev.