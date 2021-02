Zakaj se pojavljajo razlike v skupnem številu covidnih smrti v Sloveniji

Med podatki o skupnem številu smrti bolnikov z novim koronavirusom vlade oziroma ministrstva za zdravje in NIJZ je bilo v preteklosti mogoče opaziti večja odstopanja, kar je bila posledica več dejavnikov. Vlada namreč dnevno objavlja podatke o umrlih, ki jih dobi iz poročila o hospitalizacijah in poročanja domov za starejše občane (DSO). Ti podatki beležijo smrti v zadnjih 24 urah in gre za preliminarne podatke, piše STA.

Pri poročanju prihaja do velikih zamud

Tudi NIJZ dobiva podatke o umrlih od bolnišnic in DSO, ki so uradni in končni, a se pri poročanju pojavljajo velike zamude, tudi mesec in pol. V tabelo o umrlih NIJZ umešča podatke za nazaj pod pravi dan, torej ko je posameznik umrl. Poleg tega pa NIJZ med umrle za koronavirusom šteje tudi vse, ki so umrli v 28 dneh po potrjeni okužbi z novim koronavirusom, pri čemer se naslanja tudi na podatke iz centralnega registra prebivalstva.

Foto: STA A sta vlada oziroma ministrstvo za zdravje pred dvema tednoma uskladila svoje podatke s podatki NIJZ, tako je med 7. in 8. februarjem viden opazen skok, ko so vladno število umrlih "uskladili" za 257 oseb. Med 14. in 15. februarjem je razlika o številu smrti ena, čeprav je 15. umrlo pet bolnikov.

Kot navajajo pri Sledilniku za covid-19, so na ministrstvu pojasnili, da bodo redno tedensko izvajali uskladitev evidence s podatki NIJZ, saj so "evidence NIJZ edine uradne za območje vse Slovenije, saj so jim dolžni poročati vsi izvajalci". "Podatki, ki jih zbiramo na ministrstvu za zdravje, namreč niso uradni podatki, saj temeljijo na nedokončnem dnevnem poročanju bolnišnic, domov za starejše (podatki o bolnikih, odpuščenih iz bolnišnic in umrlih) in NIJZ (dnevni podatki o testiranjih in odkritih okužbah)," navaja sledilnik odgovor ministrstva.

Vladnega števila skupnih smrti pri sledilniku ne bodo objavljali

Pri sledilniku trdijo, da je ta uskladitev posledica nerazumevanja narave podatkov in s podatkovnega vidika zgrešena, na kar so tudi opozorili pristojne na ministrstvu. Kot opozarjajo pri sledilniku, so v podatke o številu smrti NIJZ in vlade v večini zajete iste smrti, a se ne prekrivajo popolnoma. Vladne številke na primer ne zajemajo oseb, ki so zaradi novega koronavirusa umrle doma, ali pa ljudi, ki so v bolnišnicah ali domovih za starejše umrli zaradi drugih vzrokov (na necovidnih oddelkih), a so covid-19 preboleli v 28 dneh pred smrtjo. Po drugi strani pa NIJZ številke ne zajemajo oseb, ki so v bolnišnici ali domu za starejše umrli zaradi posledic covida-19, a več kot 28 dni po potrjeni okužbi.

Naslednja težava pri usklajevanju pa je, da so podatki NIJZ zaradi omenjenih zamikov pri registraciji smrti za zadnja dva tedna nepopolni in se pozneje dopolnjujejo za nazaj. Taki zamiki so za tovrstne podatke običajni, zato tudi niso primerni za ažurno poročanje, navajajo pri sledilniku.

"Novo usklajevanje torej na silo združuje dve časovni seriji, ki ne merita točno iste stvari. Poleg tega bolj ažurne podatke posodablja z manj ažurnimi. In to počne na način, ki nam ni razumljiv, saj iz pojasnil ni jasno, kako navkljub "uskladitvi" pride do razhajanj med obema vrednostima," navajajo pri sledilniku, kjer bodo še naprej objavljali podatke o umrlih iz obeh virov, medtem ko vladnega "hibridnega" števila skupnih smrti zaradi navedenih pomanjkljivosti ne bodo objavljali. Glede na podatke sledilnika je skupno število smrti covidnih bolnikov 3.784, poroča STA.