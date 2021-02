V nedeljo so opravili tudi 8.551 hitrih antigenskih testov. Vse pozitivne izvide hitrih testov pa preverjajo še s PCR testi.

Na Siol.net bomo ob 11. uri prenašali novinarsko konferenco o aktualnem stanju glede bolezni covid-19, na kateri bosta sodelovali državna sekretarka na ministrstvu za zdravje Alenka Forte in ravnateljica Osnovne šole Rada Robiča Limbuš Mojca Kirbiš.

V Sloveniji je trenutno 11.032 aktivnih primerov okužb z novim koronavirusom, kažejo podatki sledilnika za covid-19. Sedemdnevno povprečje števila potrjenih okužb znaša 749.

Sedemdnevno povprečje novih okužb kaže, da je epidemiološko stanje trenutno najboljše v posavski, zasavski in goriški regiji. Najslabše pa je epidemiološko stanje v obalno-kraški regiji, ki se glede na podatke nahaja celo v rdeči fazi.

Napoved: v začetku marca bi lahko prešli v rumeno fazo

Slovenija se trenutno nahaja v oranžni fazi epidemije. V rumeno fazo, kjer so predvidena nova sproščanja, bi lahko po ocenah Instituta Jožef Stefan prešli v začetku marca. Za vstop v to fazo morata biti izpolnjena dva pogoja, to sta povprečno manj kot 600 novih okužb v zadnjih sedmih dneh in manj kot 500 hospitaliziranih covidnih bolnikov.

Nova faza: konec omejitve gibanja ponoči

Rumena faza epidemije predvideva sprostitev še preostalih razredov srednjih šol, nadaljuje se pouk na fakultetah, za vse se odprejo se dijaški in študentski domovi. Prav tako se odprejo še preostale servisne dejavnosti, odpravi se tudi omejitev gibanja ponoči.