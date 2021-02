Dobre novice iz slovenskih bolnišnic #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Število hospitaliziranih zaradi novega koronavirusa se zmanjšuje, zato se bodo v nekaterih bolnišnicah zaprli covidni oddelki, bolnišnice pa se bodo v celoti vrnile k rednim programom, predvideva izhodna strategija. Bolnišnici v Topolšici in Sežani tako danes nista več covidni bolnišnici, ob ugodnemu trendu se v naslednji fazi zapirajo covidni oddelki v še nekaterih drugih bolnišnicah.

Število hospitaliziranih se zmanjšuje, prav tako se iz dneva v dan manjša število umrlih. Ker se število hospitaliziranih manjša, so na ministrstvu za zdravje pripravili izhodno strategijo za covidne bolnike, je povedala državna sekretarka na ministrstvu za zdravje Alenka Forte. V drugem valu je imela Slovenija enotno covidno bolnišnico, v nadaljevanju pa uvajajo novo strategijo, ko sproščajo število posteljnih kapacitet v slovenskih bolnišnicah.

V nedeljo so po podatkih Covid-19 Sledilnika ob 1.428 PCR-testih potrdili 247 okužb z novim koronavirusom, delež pozitivnih je znašal 17,3 odstotka. Sedemdnevno povprečje števila potrjenih okužb znaša 744.

Kot je pojasnila, smo trenutno v prvi fazi izhodne strategije, ko je število hospitaliziranih padlo pod 700. Zmogljivost vseh bolnišnic se zniža na deset odstotkov vseh posteljnih zmogljivosti, razen v bolnišnici Golnik na 15 odstotkov. Bolnišnici v Topolšici in Sežani sta trenutno izvzeti iz teh covidnih bolnišnic in nadaljujeta s svojim rednim programom.

Manj covidnih bolnikov, manj covidnih bolnišnic

Na ministrstvu upajo, da bomo v kratkem prešli v drugo fazo, ki pa nastopi, ko število hospitaliziranih covidnih bolnikov pade pod 500. V drugi fazi bolnišnice Ptuj, Slovenj Gradec, Trbovlje, Brežice in Izola ne bodo več covidne bolnišnice in bodo začele izvajati svoj redni program. Splošna bolnišnica Jesenice bo zaradi požarne in energetske sanacije ter gradnje nove intenzivne enote v drugi fazi ukinila covidno intenzivno enoto, medtem ko se vsi na novo sprejeti intenzivni covidni bolniki nameščajo na Golniku ali v UKC Ljubljana.

V urgentnih centrih vse bolnišnice ohranijo sive cone, kjer izolirajo paciente s sumom na covid. Če je pacient pozitiven, se ga, glede na nadaljnjo obravnavo, prerazporedi po izhodni strategiji.

V tretji in četrti fazi le še nekaj covidnih bolnišnic

Upajo, da bo Slovenija kmalu prešla tudi v tretjo fazo, ko bo število hospitaliziranih covidnih bolnikov padlo pod 250. V tej fazi bodo covidne bolnišnice le še UKC Ljubljana, UKC Maribor, Golnik in bolnišnice v Celju, Novem mestu in Novi Gorici. V četrti fazi, ko bo število hospitaliziranih covidnih bolnikov padlo pod 100, pa covidne bolnišnice ostanejo še UKC Ljubljana, UKC Maribor in Golnik. V primeru še večjega padca bolnikov, se ukinejo tudi intenzivne covidne postelje na Golniku.

Pomembno je, da se ne sprostimo preveč Kot je povedala državna sekretarka Alenka Forte, je za nami prvi vikend po sprostitvi omejitve gibanja med občinami. "Številni ste se odpravili na najbolj znane turistične točke, kjer je bilo zaznati veliko število obiskovalcev. Prav tako je bila minuli konec tedna velika gneča v nakupovalnih središčih," je razložila. Dodala je, da je pri sproščanju ukrepov pomembno, da se ne sprostimo preveč in še naprej upoštevamo vse preventivne ukrepe. Ljudem je svetovala, da premišljeno izberejo destinacije za izlet po Sloveniji, predvsem take, ki niso turistično obljudeni. Ukrepe je treba spoštovati tudi v trgovskih centrih. Trgovce je ob tem prosila, da zagotovijo varno okolje.

"Zdravstveni sistem se bo torej postopno začel ukvarjati z rednim programom. Vsak lahko s preventivnim obnašanjem in doslednim spoštovanjem ukrepov pripomore, da bo naše zdravstvo ponovno lahko normalno delovalo," je povedala državna sekretarka.

Hitro testiranje poteka po vsej Sloveniji brez večjih zapletov, v skladu s termini, ki jih določijo izvajalci hitrih testiranj. Zdravstveni domovi so se odlično organizirali, testiranje šolnikov in gospodarstva poteka dobro. Glede na potrebe je ministrstvo za zdravje prejšnji teden objavilo javno naročilo za milijon hitrih testov, je dodala.