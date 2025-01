Srbski premier grozi: "Tu se ne bomo igrali"

Vučević je v pogovoru z novinarji med današnjim obiskom v Novem Sadu poudaril, da se bo šolsko leto nadaljevalo po koncu počitnic, ki so se prav zaradi protestov začele predčasno, trajale pa bodo vse do 20. januarja.

Premier, ki je tesen zaveznik predsednika Aleksandra Vučića, je rekel, da nima težav s protesti študentov, a da glede šol ne bo kompromisa.

"Tu se ne bomo igrali," je bil neposreden Vučević, ki je učiteljem sporočil, da so tudi drugi profesorji, ki jih lahko nadomestijo.

Učitelji, ki ne bodo želeli predavati, ne bodo več delali v izobraževanju, dijaki pa bodo ob morebitni odsotnosti od pouka dobili neupravičene ure, je dejal.

"Če želite tvegati svojo izobrazbo, tvegajte, srednja šola na žalost ni obvezna," je dijakom sporočil Vučević, navaja srbska tiskovna agencija Tanjug.

Današnji incident v Srbiji, ko je voznik terenskega vozila znamke BMW želel zapeljati v množico študentskih protestnikov iz Novega Sada:

