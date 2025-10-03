Petek, 3. 10. 2025, 9.39
Srbijo pobelil sneg, na Hrvaškem orkanska burja, Slovenijo prekrila slana
Dele Evrope je po napovedih zajela močna fronta, sneg je pobelil dele Srbije, Bosne in Hercegovine, o snežnih padavinah pa poročajo tudi s Hrvaške, kjer se soočajo še z orkansko burjo. Dele Slovenije je prekrila slana, o prvih snežinkah pa so že v četrtek poročali s Pohorja.
Zaradi snega in nizkih temperatur so srbski meteorologi za hribovite dele jugozahodnega, jugovzhodnega in vzhodnega dela države razglasili rdeči alarm. Po napovedih bi lahko danes zapadlo še od 10 do 20 centimetrov snega, lokalno tudi do 30 centimetrov.
Kraljevo, Srbija
Na Kopaoniku sneži že od sinoči, zaradi sneženja imajo v naselju Ivanjica in na Goliji veliko težav v prometu, piše srbski portal Nova.
Magistralni put Foča – Trnovo zatvoren, snijeg stvara probleme u saobraćaju https://t.co/9pBbMADz9K— Mondo.ba (@mondobh) October 3, 2025
Na Hrvaškem težave povzroča orkanska burja. Prve snežinke so zapadle na Zavižanu, posnetek snežne idile so objavili tudi iz Narodnega parka Severni Velebit.
Na Zavižanu pao prvi ovogodišnji snijeg nakon ljeta👇https://t.co/g40EXhpiu7 pic.twitter.com/gnluXRPfpc— Morski.hr (@Morski_hr) October 2, 2025
Zaradi orkanske burje je za ves promet zaprta obvoznica pri Omišu, na Jadranski magistrali med Senjem in Sveto Marijo Magdaleno je promet prepovedan za dvonadstropne avtobuse, vozila s prikolicami za avtodome in motorna kolesa.
Dele Slovenije je prekrila slana, kar so pri agenciji za okolje napovedali, saj so temperature ob jasnih jutrih pri tleh nekaj stopinj nižje kot tiste, ki so izmerjene v vremenski hišici na višini 2 metrov, so pojasnili v objavi na družbenem omrežju Facebook.
"V soboto popoldne bo zapihal jugozahodni veter, ki bo znova nekoliko segrel ozračje. Ob tem se bo tudi pooblačilo. Prve padavine pričakujemo na zahodu predvidoma v noči na nedeljo," so še zapisali.