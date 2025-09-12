Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

St. M., STA

Petek,
12. 9. 2025,
12.11

tašča umor ženska dosmrtni zapor obsodba Srbija

Petek, 12. 9. 2025, 12.11

27 minut

Srbija, umor tašče: 40-letnica obsojena na dosmrtni zapor

St. M., STA

Ženska je na zahrbten in okruten način ubila svojo taščo. Če pritožbi obrambe ne bo ugodeno, bo v zaporu do smrti. Fotografija je simbolična.

Ženska je na zahrbten in okruten način ubila svojo taščo. Če pritožbi obrambe ne bo ugodeno, bo v zaporu do smrti. Fotografija je simbolična.

Foto: Shutterstock

Višje sodišče v Novem Pazarju je prvič v Srbiji dosodilo dosmrtni zapor ženski, potem ko je 40-letno obtoženko spoznalo za krivo umora tašče. Obsojenka je žrtev zabodla več kot stokrat, od tega več desetkrat v glavo. Obramba se na sodbo lahko še pritoži, je v četrtek poročala srbska tiskovna agencija Beta.

Višje sodišče v Novem Pazarju je 40-letno žensko obsodilo na dosmrtni zapor zaradi umora 66-letne tašče iz Dubnice pri Sjenici na jugu države.

Obsojenka je taščo umorila maja lani. Sodnik je v obrazložitvi višine kazni izpostavil, da je storila zločin na okruten in zahrbten način, je poročanje Radia Sto plus v četrtek povzela Beta.

Erin Patterson, morilka, dosmrtna zaporna kazen, zelene mušnice
Novice Smrtonosno kosilo: morilki dosmrtna zaporna kazen

Vpletla še mladoletno hčer

Po ugotovitvah izvedencev je tašči zadala 121 vbodov z nožem, od tega 50 v glavo in vrat, zločin pa je izvedla z uporabo informacij svoje mladoletne hčere, da bi bila prepričana, da bo tašča v času napada sama v hiši.

To je prvi primer v Srbiji, da je sodišče na dosmrtni zapor obsodilo žensko, in prva obsodba na dosmrtni zapor na območju, ki ga pokriva kragujevško sodišče, je še navedla Beta.

Ker gre za prvostopenjsko sodbo, se obramba nanjo lahko še pritoži.

