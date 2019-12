Spremljajte Božička na poti. Poglejte, kdaj bo pri vas doma. #video

Danes se je na pot podal gospod s severnega tečaja v svoji rdeče-beli opravi in dolgo, belo brado in brki. Za popestritev praznikov si lahko njegovo pot obdarovanja ogledate tudi na spletu .

Božiček je novodobna mitološka osebnost, ki obdaruje otroke na sveti večer (24. decembra) ali božično jutro (25. decembra). Mit se je iz Amerike razširil v druge države sveta, zlasti prek njihovih filmov in glasbe. Nastal je leta 1823, ko je izšla pesem Noč pred božičem (The Night before Christmas), nekoliko kasneje pa je izšla podoba Božička, ki je bila narisana za reklamo Coca-cole in postala svetovni standard za Božička.

Nekoč smo v Sloveniji na božič praznovali le Jezusovo rojstvo, v zadnjih treh desetletjih pa so se pri nas razširili nekateri ameriški komercialni običaji, vključno z Božičkom. Božičkova naloga in naloga škratov pomagačev je obdarovati otroke, ki so bili skozi leto pridni. Pri tem jim pomagajo severni jeleni z jelenčkom Rudolfom na čelu, ki po zraku vlečejo sani z veliko vrečo daril.

Sledite Božičku

Božiček naj bi živel v vasi Santa Claus Village na Laponskem, kot rečeno pa danes prične obdarovati. Njegovo pot in lokacijo lahko spremljamo na dveh svetovno razširjenih formah – NORAD in Google Santa Tracker. Slednji obstaja od leta 2004 in nam poleg spremljanja Božička omogoča igranje različnih iger.

Božiček je doma na Finskem, v mestu Rovaniemi, kjer je tudi Božičkova vas. Vas je okrašena z lučmi in raznimi božičnimi dekoracijami, škrati pa zavijajo darila ter berejo pisma z željami, ki jih prejmejo okoli pol milijona letno. Letos so jih največ dobili iz Kitajske, Poljske, Italije, Združenega Kraljestva in Japonske. Vas letno obišče več kot 500 tisoč turistov, ki si želijo spoznati Božička in doživeti zimsko pravljico.

Božiček: Narava je pomembna za ves svet

Božiček je pred odhodom na pot opomnil, da je "narava pomembna za ves svet. Je naš prijatelj, ki mu moramo priskočiti na pomoč", in dodal: "Otroci potrebujejo svoje starše in preživljanje časa z njimi."