Španija si želi izkopati posmrtne ostanke nekdanjega diktatorja

"Praznujemo 40 let demokratične Španije, stabilnega in zrelega ustavnega reda. In ni skladno z javno grobnico, kjer še naprej slavimo Franca," je po seji vlade, na kateri so potrdili dekret, povedala namestnica španskega premierja Carmen Calvo.

Izkopu nasprotuje Francova družina

Dekret bo moral potrditi še španski parlament, v katerem sicer vladajoča socialistična stranka premierja Pedra Sancheza nima večine. Vendar pa lahko računa na podporo stranke Podemos, zagovornikov katalonske neodvisnosti in baskovskih nacionalistov. Opozicijska Ljudska stranka je medtem sporočila, da bo dekret izpodbijala na sodišču.

Izkopu ostro nasprotuje tudi Francova družina, ki zavrača možnost, da bi njegove posmrtne ostanke pokopali v družinski grobnici. Namestnica premierja je dejala, da bo vlada sama izbrala mesto pokopa, če tega ne bo storila družina.

Diktator, ki je Španiji z železno roko vladal od konca državljanske vojne leta 1939 do svoje smrti leta 1975, je pokopan v Dolini padlih približno 50 kilometrov severozahodno od Madrida skupaj z okoli 30.000 Španci, ki so se med letoma 1936 in 1939 borili v državljanski vojni. Nova španska vlada namerava to spremeniti in iz mavzoleja narediti spomenik žrtvam fašizma.

Mavzolej so zgradili leta 1959 kot simbol Francove zmage v državljanski vojni, med drugim so ga gradili politični zaporniki. Za mnoge Špance je predvsem simbol trpljenja in zločinov, ki jih je Španija doživela v krvavi vojni in po njej, simbol trpljenja diktatorjevih političnih nasprotnikov. V Španiji ljudje še vedno niso enotni glede Francove diktature, ki velja za temačno obdobje sodobne španske zgodovine.