So strogi protikoronski ukrepi razlog za smrt desetih stanovalcev v goreči stolpnici?

Župan regionalne prestolnice Mamtimin Hadir je na novinarski konferenci v petek zvečer izrazil sožalje družinam žrtev in se opravičil vsem prebivalcem mesta. Od vseh, za katere bo ugotovljeno, da so ravnali malomarno, bodo terjali odgovornost, je, kot poroča kitajska tiskovna agencija Šinhua, dodal župan.

Poveljnik mestnih gasilcev Li Wensheng je dejal, da je na lokaciji posredovalo 109 gasilcev, delo pa so jim oteževale ozke ulice, po katerih večja vozila niso mogla priti do stolpnice.

Urumqi, Xinjiang, roadblocks were placed in the community to prevent residents and vehicles from entering and exiting, making it difficult for firefighters to put out the fire even if they tried their best.#TheGreatTranslationMovement pic.twitter.com/3nIKH6YeYT — The Great Translation Movement 大翻译运动官方推号 (@TGTM_Official) November 25, 2022

Na kitajskih družbenih omrežjih pa se pojavljajo zapisi, da so za počasno posredovanje krive stroge protikoronske omejitve, zaradi katerih je bil otežen dostop do stavbe in izhod iz nje. V več delih regije Šindžjang zadnjih sto dni veljajo omejitve v skladu s kitajsko politiko ničelne tolerance do bolezni covid-19.

Po družbenih omrežjih je danes zaokrožilo tudi več posnetkov domnevnih protestov proti omejitvam na ulicah Ürümqija, poroča nemška tiskovna agencija dpa, ki pa ni mogla neodvisno potrditi avtentičnosti posnetkov.

Big protest in Ürümqi Xinjiang, following the residential block fire which killed 10 people incl kids. The victims could have survived, if the exit door wasn’t sealed by the local authorities. In the protest, people are yelling: we are human! Lift the lockdown! Serve the people! pic.twitter.com/pBVdYBihen — Xiang Fan (@xxiangfan) November 25, 2022

Vlada te severozahodne regije je ravno danes potrdila, da bo bistveno sprostila omejitve, saj da so s pomočjo zaprtja javnega življenja tako rekoč prekinili prenose okužb, poroča spletni portal kitajskega časnika Global Times.

Po prvotnih ugotovitvah preiskovalcev je požar izbruhnil v 15. nadstropju, dokončno pa so ga pogasili v slabih treh urah.