Smrtno nevarne razmere v Avstraliji #video #foto

Poplave so najmočneje prizadele mesta Brisbane, Gympie in Maryborough, pa tudi območja ob Sončni obali. V regiji je v nekaj dneh padlo toliko dežja, kot ga običajno pade v vsem letu.

Številni prebivalci, predvsem v okolici mesta Lismore v zvezni državi Novi Južni Wales, so zatočišče poiskali na strehah hiš, da bi se rešili pred hitro naraščajočimi vodami, je danes sporočil avstralski premier Scott Morrison. Govoril je o kriznih razmerah in dodal, da se namerava pozneje posvetovati z državnimi organi za izredne razmere o nadaljnjem ukrepanju.

Intense rain and record-breaking floods have hit eastern Australia, killing at least eight peoplehttps://t.co/q43wnJDwm5 pic.twitter.com/q24xvknnA6