R. K., STA

Četrtek,
29. 1. 2026,
13.26

Četrtek, 29. 1. 2026, 13.26

Smrt treh lovcev na Siciliji buri duhove, tudi v povezavi z mafijo

R. K., STA

Lovec, lovstvo | Smrt treh lovcev je sprožila številna ugibanja, tudi v zvezi z morebitnimi povezavami z mafijo. | Foto STA

Smrt treh lovcev je sprožila številna ugibanja, tudi v zvezi z morebitnimi povezavami z mafijo.

Foto: STA

V odročnem gozdu na italijanskem otoku Sicilija so v sredo našli trupla treh lovcev, ki naj bi umrli nasilne smrti. Trojico so skupaj z njenim orožjem našli na območju Messine, je sporočila policija. Okoliščine dogodka ostajajo nejasne, preiskovalci pa ne izključujejo nobene možnosti, medtem ko se vrstijo ugibanja o morebitni mafijski usmrtitvi.

Žrtve, med njimi 82-letnik ter brata, stara 26 in 44 let, so po podatkih policije v sredo našli ustreljene na severni obali otoka, blizu Messine. Ob njih so ležale njihove puške. Območje je po poročanju italijanskih medijev znano po lovu na divje prašiče, ki jih pogosto prodajajo na črnem trgu.

Okoliščine njihove smrti za zdaj ostajajo nejasne. Dogodek preiskujejo karabinjerji, preiskava in zaslišanja pa so se nadaljevali vso noč, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa.

Po poročanju medijev je trupla v sredo v bližini kraja Montagnareale odkril znanec najstarejšega lovca, ki je postal zaskrbljen, ko se 82-letnik ni vrnil.

Preiskava okoliščin poteka

Časopisi so incident opisali kot pravo "usmrtitev". Avtomobili lovcev so bili parkirani v bližini. 82-letnik in brata naj se ne bi poznali.

Njihova smrt je sprožila številna ugibanja, tudi v zvezi z morebitnimi povezavami z mafijo. Tožilec Angelo Cavallo je povedal, da preiskava poteka v vse smeri in da vse teorije ostajajo odprte, od tega, da je šlo za napako med lovom, do prepira, ki se je končal tragično.

Viri blizu preiskave so povedali, da nihče od trojice ni imel kazenskih evidenc in povezav z mafijskimi dejavnostmi. Možno je tudi, da je šlo za dvojni umor, ki mu je sledil samomor. Preiskovalci upajo, da bodo s preiskavo njihovega orožja in obdukcijo dobili več informacij.

