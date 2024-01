Slovenija iz Bruslja dobila več opominov

Opomine je komisija izdala za evropske direktive na področjih zdravja, pravosodja, podnebja, notranjega trga ter malih in srednje velikih podjetij, obdavčitve in carinske unije, notranjih zadev in obdavčenja, so sporočili iz Bruslja.

Imajo dva meseca časa za odgovor

Slovenija je uradni opomin prejela zaradi zamude pri prenosu direktiv, povezanih z evropskim sistemom za trgovanje z izpusti, zakonitim priseljevanjem, zavarovanjem motornih vozil ter serviserji in kupci kreditov.

Države, ki so prejele opomine, imajo zdaj dva meseca časa, da nanje odgovorijo in dokončajo prenos direktiv v nacionalno zakonodajo. V nasprotnem primeru bo komisija izdala drugi opomin.