Slovenec, ki je sodeloval pri iranskem dogovoru: Sporazum še zmeraj uresničuje tisto, kar je bil njegov cilj

Ameriški predsednik Donald Trump je v torek uresničil napovedi in sporočil, da se ZDA umikajo iz iranskega jedrskega sporazuma. Tega so ZDA leta 2015 podpisale skupaj z Veliko Britanijo, Francijo, Nemčijo, Rusijo in Kitajsko. Trumpa, ki je hkrati s tem napovedal sankcije proti Teheranu, niso ustavili niti pozivi, da bi lahko ta poteza omajala svetovni mir. Evropske države Trumpovo odločitev obžalujejo in bi lahko izstop ZDA od sporazuma ignorirale, vendar bi lahko imele pri tem precejšnje težave, zlasti v luči poslovanja z ZDA.

Sporazum še vedno velja

Klemen Polak, ki deluje v Delegaciji EU pri mednarodnih organizacijah na Dunaju, pravi, da sporazum, dosežen z dolgim pogajalskim procesom, še zmeraj uresničuje tisto, kar je bil njegov cilj - rešitev iranskega jedrskega vprašanja. In Iran svoje dolžnosti izpolnjuje, kar je potrdila tudi mednarodna agencija za atomsko energijo, je spomnil Polak.

Iran svoje dolžnosti izpolnjuje, poudarja Klemen Polak. Foto: osebni arhiv

Sporazum z določenimi mehanizmi namreč omogoča dober vpogled v to, kaj se v Iranu dogaja. Spomnil je še, da je sporazum soglasno z resolucijo sprejel Varnostni svet Združenih narodov, zato ni le nekaj, kar je bilo dogovorjeno med sedmimi državami.

Kakšne bodo posledice?

O škodi in posledicah, ki jih bo ameriški umik iz sporazuma povzročil, Polak ni niti hotel niti mogel špekulirati, čeprav pričakuje, da bo umik enega večjih partnerjev posledice vsekakor imel. EU stoji trdno za sporazumom, tudi od Irana pričakuje, da se ga bo držal, je poudaril.

Ferfila: V ozadju bi lahko bil Izrael

Predavatelj na fakulteti za družbene vede Bogomil Ferfila pravi, da je v ozadju odločitve morda tudi Izrael. "Ni povsem jasno, koliko v ozadju pritiska Izrael. Zdaj imajo fantastično priložnost, glede na razmere z ZDA in stanjem na Bližnjem vzhodu, da naredijo velik korak glede položaja s Palestino. Izrael bo verjetno poskušal napasti iranske jedrske kapacitete. Somišljenike so našli v ZDA," pravi.

"Benjaminu Netanjahuju (izraelski premier, op. p.) se močno majejo tla pod nogami, ker je v antikorupcijski aferi, in seveda najlažje je pozornost javnosti preusmeriti z neko vojno napovedjo," dodaja Ferfila.

"Trump je odvisen od svojih svetovalcev in njihovih nasvetov, saj ne ve, kaj se dogaja v mednarodni politiki," o odločitvi ZDA še razmišlja Ferfila.

So si ZDA s to odločitvijo zaprle vrata v Severno Korejo?

Ob tem je prepričan, da so si ZDA z izstopom iz jedrskega sporazuma zaprle tudi vrata v Severno Korejo. "Kim Džong Un bo videl, da se s takšnim človekom (Trumpom, op. p.) nima kaj dogovarjati. ZDA mogoče mislijo, da so s tem pokazala, da se jih mora Severna Koreja bati, vendar ne bo pokleknila," je prepričan.