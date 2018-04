Skrajni desničarji načrtovali teroristične napade

Nemška specialna policija je preiskala stanovanja štirih oseb, ki so domnevno sodelovale pri ustanavljanju ekstremno desničarske teroristične organizacije.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Iz urada zveznega tožilstva v mestu Karlsruhe so po poročanju medijev sporočili, da so preiskave izvedli na podlagi informacij, da so osumljenci pripadniki ekstremno desne skupine, imenovane Severni orel. Skupina je z namenom oživitve nacionalsocializma v Nemčiji delovala najmanj od leta 2017, lahko pa že tudi dlje.

Oblasti so danes dopoldne preiskale domove štirih znanih osumljencev v Spodnji Saški, Schleswig-Holsteinu in Bremnu ter stanovanje osebe v vzhodni Turingiji, ki pa ni med osumljenci. Imen osumljencev tožilstvo ni razkrilo.

Razmišljali o napadih na politične nasprotnike

Tožilstvo navaja, da osumljenci razmišljali tudi o napadih na politične nasprotnike. S tem namenom so začeli kupovati orožje, strelivo in sestavine za izdelavo eksploziva.