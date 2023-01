Skrajni avstrijski desničar se je več mesecev s šestimi otroki skrival v zapuščeni kleti

#TrueCrime News:



A man, named as #TomLandon, has been arrested on suspicion of keeping six young British children in his wine cellar for nine months in #Obritz, #Austria.



More info here: https://t.co/ILtYLlFBRY — True Crime Buffs (@TrueCrimeBuffs) January 29, 2023

Po klicu zaskrbljenih sosedov so uslužbenci socialne službe na posestvu v Obritzu poskušali vstopiti v hišo, a jih je oče napadel s solzivcem. Poklicali so policijo, ki je moškega aretirala, poroča Sky News.

Otroci niso niti zanemarjeni niti zlorabljeni

Otroke, stare od sedem mesecev do pet let, so z mamo, ki je britanska državljanka, odpeljali na pregled v bolnišnico. Tiskovni predstavnik policije Stefan Loidl je povedal, da je njihovo zdravstveno stanje dobre in da niso ne zanemarjeni ne zlorabljeni.

Lokalne oblasti verjamejo, da je družina živela v nezakonitem skrivališču več mesecev, a je bilo v zadnjih tednih vse več pritožb. Erich Greil, podžupan Orbritza, je dejal, da so bile še posebej nadležne nadzorne kamere pred kletjo. Prebivalci so včasih slišali tudi otroške glasove v kleti, a je takoj, ko so se približali, nastala tišina.

V kleti so odkrili še pištolo, dva samostrela in nekaj drugega orožja.

Preiskava še poteka, moškega pa so medtem izpustili ob plačilu varščine.