Škotski parlament zavrnil britansko zakonodajo o brexitu

Škotski parlament je danes s 93 glasovi proti in 30 za formalno zavrnil britansko zakonodajo, ki se nanaša na izstop Velike Britanije iz EU (brexit). Gre za precedenčni primer, ki bi lahko povzročil ustavno krizo na Otoku. V britanskem parlamentu se sicer razprava o omenjeni zakonodaji še nadaljuje.

Britanska premierka Theresa May tudi ni obvezana, da glede na današnjo odločitev škotskih poslancev spreminja zakonodajo o brexitu, vendar strokovnjaki opozarjajo, da bi lahko napetosti med Londonom in Edinburgom okrepile prizadevanja za samostojnost Škotske.

Velika Britanija bliža "ustavnemu ozemlju, ki ga ni na zemljevidu"

Foto: Reuters Škotska premierka Nicola Sturgeon, ki je tudi voditeljica Škotske nacionalistične stranke (SNP), je že menila, da se Velika Britanija bliža "ustavnemu ozemlju, ki ga ni na zemljevidu". Predstavniki Škotske so Mayevo tudi obtožili, da "si prisvaja oblast".

London bi rad imel nadzor

Jabolko spora je predvsem nadzor nad pristojnostmi, ki so trenutno v rokah Bruslja, kot sta npr. kmetijstvo in ribištvo, ko bo Velika Britanija zapustila EU. SNP si prizadeva, da bi te pristojnosti poslej bile v rokah Škotske, britanska konservativna vlada pa vztraja, da bi morale biti v rokah Londona.

Vodja škotskih pogajalcev za Brexit Michael Russell je ob tem že opozoril, da bo vsak poskus, da bi brexit zlorabili za omejevanje pravic škotskega parlamenta, "opažen tako tukaj kot po vsej Evropi". "Ne morejo se pretvarjati, da ni bilo nobenega dejanja," je še dejal.

Poleg SNP so proti zakonodaji o brexitu glasovali tudi škotski laburisti, Zeleni in liberalni demokrati. Zakonodajo so podprli zgolj škotski konservativci.