Škotska si želi neodvisnosti. Napovedujejo nov referendum.

Sturgeonova je ob napovedi parlamentarnega postopka pojasnila, da s tem ni prosila za dovoljenje premierja Borisa Johnsona ali kakega drugega ministra. "To je potrditev demokratične pravice škotskega ljudstva, da odloči o svoji prihodnosti," je dodala.

Velika zmaga za stranko SNP

Škotski proevropski SNP je na predčasnih parlamentarnih volitvah v četrtek uspelo osvojiti 48 od 59 mandatov, ki so na voljo na Škotskem. To je 13 več, kot jih je imela stranka v prejšnjem sklicu. S tem so Škoti večinsko obrnili hrbet konservativcem in Johnsonu, ki namerava državo popeljati iz Evropske unije do konca januarja, saj so prejeli le šest mandatov, pred tem so jih imeli 13.

"Večina ljudi na Škotskem si želi ostati v EU"

"Sedaj je jasno brez dvoma, da si velika večina ljudi na Škotskem želi ostati v Evropski uniji," je povedala škotska premierka. "Kot neodvisna Škotska bomo vedno dobili vlado, ki jo volimo," je še poudarila.

Na referendumu Škoti za obstanek v Uniji

Medtem ko je na referendumu o brexitu leta 2016 52 odstotkov Britancev glasovalo za izstop iz EU, jih je bilo na Škotskem 62 odstotkov za obstanek v povezavi.

Na prvem referendumu proti odcepitvi Škotske

Sturgeonova že dlje vztraja pri ponovnem referendumu o neodvisnosti, na zadnjem referendumu 2014 so sicer pobudo zavrnili s 55 odstotki proti. Njena vztrajnost bo verjetno naletela na neodobravanje Johnsona, ki obljublja, da bo blokiral novo pobudo o referendumu.