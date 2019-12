Johnson na krilih absolutne zmage pelje Britance iz Evropske unije #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Britanski konservativci so na četrtkovih predčasnih volitvah osvojili absolutno večino 326 poslancev v 650-članski poslanski zbornici. Volilne komisije morajo sicer prešteti še glasove iz okoli 50 volilnih okrajev, tako da se bo število njihovih poslancev verjetno še nekoliko povečalo.

Na drugem mestu so pristali opozicijski laburisti s 196 poslanci, kažejo rezultati po preštetih glasovih iz 597 od 650 volilnih okrajev. Sledijo Škotska nacionalna stranka (SNP) s 45 mandati ter liberalni demokrati in severnoirski unionisti (DUP) s po osmimi.

Corbyn po porazu na prihodnjih volitvah ne bo vodil stranke

V svojem okraju je slavil tudi vodja konservativcev in premier Boris Johnson, ki je že po objavi rezultatov vzporednih volitev dejal, da jim ti dajejo "močan mandat" za brexit. Vodja laburistov Jeremy Corbyn, ki je obdržal svoj sedež, pa je zaradi volilnega poraza že napovedal, da na prihodnjih volitvah ne bo vodil stranke.

Po razglasitvi rezultatov, Corbyn ni skrival razočaranja nad izidom volitev. "Želim poudariti to, da smo tekom predvolilne kampanije predstavili manifest upanja, enotnosti. Manifest, ki bi pripomogel k odpravi krivic in neenakosti, ki obstajajo v tej državi," je še dejal med drugim.

Johnson označil volitve za zgodovinske

Volilna udeležba na četrtkovih volitvah, ki so bile prve decembrske volitve po letu 1923, je znašala 66,8 odstotka. To je nekoliko manj kot leta 2017, ko se je volitev udeležilo 65,2 odstotka volilnih upravičencev.

Johnson je ob zmagi poudaril, da izid volitev daje "močan mandat" za brexit. Volitve, ki jih je označil za zgodovinske, bodo vladi omogočile, da izpolni voljo ljudstva, je poudaril.

Vrh EU danes o brexitu

Voditelji članic EU bodo po včerajšnjih volitvah, danes razpravljali o brexitu. Izid volitev kaže na konec zastoja v sagi o brexitu, ki je načrtovan do konca januarja. Predsednik Evropskega sveta Charles Michel in predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen sta bila po koncu prvega dne vrha unije v Bruslju, ko so že bili znani izidi vzporednih volitev, previdna, češ da je treba počakati na uradne izide.

Kljub Johnsonovi zmagi na volitvah, je bila Von der Leynova previdna. Foto: Reuters

Jasna zmaga Johnsona, ki je Britancem obljubil brexit, sicer kaže na to, da bo britanski parlament po številnih spodletelih poskusih vendarle potrdil dogovor o urejenem izstopu Združenega kraljestva iz unije. V tem primeru sledijo pogajanja o sporazumu o prihodnjih odnosih.

Foto: Reuters

V EU poudarjajo, da so pripravljeni na naslednje korake. Voditelji bodo danes sprejeli sklepe o brexitu, v katerih bodo predvidoma pogajalcu EU Michelu Barnierju naročili, naj pripravi enotno stališče EU za pogajanja o trgovinskem sporazumu.