Skoraj leto dni po izbruhu vulkana vložili kazenske ovadbe

Novozelandska agencija za varnost pri delu WorkSafe je proti desetim organizacijam in trem posameznikom vložila kazenske ovadbe, ker so lani na Belem otoku ob izbruha vulkana tam bili turisti. Izbruh vulkana je zahteval 22 smrtnih žrtev, več deset ljudi je dobilo hude opekline.

WorkSafe je preiskoval, zakaj je bilo 47 ljudi, pretežno avstralskih turistov, v času izbruha vulkana decembra 2019 na Belem otoku, čeprav so le nekaj tednov prej zvišali stopnjo nevarnosti izbruha za najdejavnejši novozelandski vulkan, poroča STA.

Najbolj zapletena preiskava

"Ta velika tragedija je bila nepričakovana, a to še ne pomeni, da je ni bilo moč predvideti," je dejal direktor WorkSafea Phil Parkes. "Žrtve, tako zaposleni kot obiskovalci, so upravičeno pričakovali, da lahko gredo na otok, vedoč, da so vpletene organizacije storile vse, kar so morale, glede njihovega zdravja in varnosti," je dodal. Po njegovih besedah je šlo za najobsežnejšo in najbolj zapleteno preiskavo, ki jo je izvedel WorkSafe.

Parkes ni želel podrobno razkriti identitete tistih, proti katerim so vložili kazensko ovadbo, so pa to storili drugi viri. Lokalnim medijem sta tako dve turistični agenciji potrdili, da sta predmet kazenske ovadbe, medtem ko je novozelandska premierka Jacinda Ardern sporočila, da to velja tudi za dve vladni agenciji, agencijo GNS Science, ki je odgovorna za spremljanje vulkanskih dejavnosti, ter upravo za izredne razmere, ki skrbi za izdelavo načrtov v primeru nesreč.

Tistim, ki jih preganja WorkSafe, v skladu z novozelandsko zakonodajo ne grozi zaporna kazen. Najvišja zagrožena kazen so visoke globe. Po navedbah Parksa organizacijam grozi do 1,5 milijona novozelandskih dolarjev kazni, posameznikom do 300 tisoč novozelandskih dolarjev.

Na Novi Zelandiji poteka tudi ločena preiskava urada mrliškega oglednika, kar bi lahko privedlo do dodatnih ovadb, a so iz urada sporočili, da bodo pred nadaljevanjem postopka počakali, da bodo končani primeri WorkSafea. Vse od lanske katastrofe na Belem otoku ni turistov. Katastrofa na Belem otoku je v središče pozornosti postavila tudi ureditev novozelandskega pustolovskega turizma, ki ponuja adrenalinske dejavnosti, kot so bungee jumping, vožnjo z reaktivnimi čolni in rafting.

Enodnevne izlete na Beli otok so obiskovalcem, vključno s potniki na ladjah za križarjenje, ponujali kot vznemirljivo dogodivščino, ki ponuja priložnost obiska delujočega vulkana. Po besedah Parksa je po nesreči pod drobnogledom celoten sektor pustolovskega turizma na Novi Zelandiji, še navaja STA.