Identificirali še zadnje smrtne žrtve ognjenika

Med zadnjimi smrtnimi žrtvami, ki so jih identificirali po dolgotrajni forenzični preiskavi, sta Avstralca, 32-letnik in 47-letnica, ter 49-letna ameriška državljanka s stalnim prebivališčem v Avstraliji.

Policija je poleg tega identificirala tudi dve smrtni žrtvi, katerih trupel niso našli. Gre za 17-letno Avstralko in 40-letnega Novozelandca. Iskalne ekipe še vedno upajo, da jim bo uspelo najti njune posmrtne ostanke, ki so verjetno v morju ob obali Belega otoka. Iskanje jim je danes preprečilo slabo vreme.

Proces identifikacije umrlih in pogrešanih so tako končali, vsa njihova imena so tudi predstavili javnosti, z izjemo žrtve, ki je konec tedna umrla v bolnišnici v Sydneyju in katere svojci niso želeli javne objave.

Največ žrtev je bilo Avstralcev

Najmanj 12 od 18 smrtnih žrtev je Avstralcev, trije so Američani, ki so živeli v Avstraliji. Dva umrla sta Novozelandca, ki sta na ognjeniku delala kot vodiča.

Ko je ognjenik izbruhnil, je bilo na Belem otoku 47 pohodnikov in vodičev. Med njimi so bili državljani Avstralije, ZDA, Velike Britanije, Kitajske, Nemčije, Malezije in Nove Zelandije.

Novozelandske oblasti preiskujejo, zakaj so turističnim agencijam dovolili, da so pohodnike odpeljali na obrobje ognjenika, glede na to, da so znanstveniki dvignili opozorilo pred izbruhom.

Novozelandska premierka Jacinda Ardern je ta teden sporočila, da bi preiskava lahko trajala tudi leto dni.