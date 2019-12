Z novozelandskega Belega otoka prepeljali posmrtne ostanke šestih žrtev

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Posebni ekipi novozelandske vojske je danes uspelo z Belega otoka prepeljati posmrtne ostanke šestih ljudi, ki so v začetku tedna izgubili življenje v izbruhu vulkana. Odločeni so poiskati še trupli preostalih dveh žrtev - v iskanje so se že podali potapljači.