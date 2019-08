Sirski Kurdi predali Nemčiji prve otroke borcev IS

Sirski Kurdi so Nemčiji predali prve štiri otroke borcev teroristične skupine Islamska država (IS), ki so oziroma so bili nemški državljani. V prihodnosti bodo v državo prepeljali še več otrok borcev IS, je napovedal nemški zunanji minister Heiko Maas.

Gre za prvi primer, da je Nemčija sprejela otroke borcev IS. Nekaj sta jih že sprejeli Francija in Norveška. Gre za otroke, ki so jih zajeli ob zadnjih bojih proti tej skupini v Siriji oziroma ki so bili v družinah tistih borcev IS, ki so se jim predali.

Dve deklici, dečka in dojenčka bodo pripeljali z letalom v Nemčijo

Kurdske oblasti, ki nadzorujejo severovzhod Sirije, so otroke predale uslužbencem nemškega konzulata v Erbilu na severu Iraka. Gre za dve deklici in dečka, ki so sirote, ter pol leta starega dojenčka, ki pa je hudo bolan in potrebuje takojšnjo zdravniško pomoč.

Otroke bodo zdaj prepeljali z letalom iz Erbila v Nemčijo. Dečka in obe deklici bodo pri tem spremljali njihovi stari starši. Dojenček pa bo potoval brez sorodnikov. Njegova mati bo namreč skupaj s še drugimi svojimi otroki ostala v sirskem begunskem taborišču Al Hol, kjer je sicer nameščenih okoli 74 tisoč ljudi.

Nemški zunanji minister Maas je medtem v Berlinu napovedal, da bodo v prihodnosti v državo pripeljali še več otrok iz Sirije. "Večinoma gre za zelo majhne otroke in njihovo bivanje tam je vse kaj drugega kot optimalno," je dejal Maas. "Prav tako jih ne moremo kriviti za dejanja njihovih staršev, zato jim poskušamo pomagati," je še dodal.

Vprašanje vračanja otrok borcev IS iz Sirije je sicer v Nemčiji že dlje časa precej pereče vprašanje

Vlada se je doslej temu izogibala, češ, da v Siriji nima ustreznega diplomatskega predstavništva. Vendar pa je sodišče v Berlinu prejšnji mesec odločilo, da mora nemško zunanje ministrstvo zagotoviti podporo sorodnikom borcev IS, ki so nemški državljani, in jim omogočiti vrnitev.

Koliko naj bi bilo teh ljudi, je težko oceniti. Po dosedanjih ocenah nemške vlade je na območju, ki je pod nadzorom sirskih Kurdov, 68 žensk in več kot 120 otrok borcev IS. Po ocenah Informacijskega centra Rojava je na območju 117 otrok borcev IS z nemškim državljanstvom, ob njih pa še več deset odraslih nemških državljank in tudi 66 nemških državljanov. Od teh jih je več kot 40 obtoženih vojnih zločinov.

Po mnenju Sirskega observatorija za človekove pravice pa je med tujimi borci IS, ki so jih zajele sile sirskih Kurdov, le 13 Nemcev in 21 Nemk ter še 48 otrok, katerih starši so nemški državljani. Skupaj so sicer sirski Kurdi zajeli več kot 1.300 džihadistov IS, za katere želijo, da bi jim lahko sodilo mednarodno sodišče.