Švedinja sina več desetletij zadrževala v prisilni izolaciji

Na Švedskem so po poročanju tamkajšnjih medijev prijeli 70-letno žensko, ki je osumljena, da je več desetletij v prisilni izolaciji zadrževala svojega sina. Danes 41-letnega sina naj bi pred dnevi v popolnoma zanemarjenem stanovanju našla sorodnica. Lastnega sina je mati od preostalega sveta odrezala, ko je bil ta star 12 let. Takrat naj bi ga tudi izpisala iz šole.

Švedska policija ni želela komentirati poročanja švedskih medijev, so pa danes potrdili aretacijo ženske, ter da poteka preiskava proti njej zaradi prisilnega odvzema svobode in hudih telesnih poškodb ter da ženska očitke na svoj račun zavrača, navaja STA.

Kljub svoji starosti ima le nekaj zob in rane na nogah

Sorodnica je za časnik Expressen povedala, da so že dlje časa sumili, da je ženska prisilno zaprla svojega sina. Ko so slišali, da je 70-letnica v bolnišnici, so se v nedeljo zvečer odpravili v stanovanje.

"Bilo je kot v grozljivki. Stanovanje je bilo v temi in popolnoma nastlano. Moški je sedel na tleh v kotu. Komajda je zmogel spregovoriti. Kljub svoji starosti ima le nekaj zob in rane na nogah. Poklicala sem reševalce, zdravniki v bolnišnici pa so obvestili policijo," je dogajanje opisala sorodnica. Dodala je, da so bili povsod urin, umazanija in prah ter da je smrdelo po gnilobi. "Stanovanja že več let ni nihče počistil," je še dejala po navedbah STA.

Moški je bil tudi podhranjen

"Pretresena sem, a hkrati sedaj čutim olajšanje. Na ta dan sem čakala več kot 20 let, ko sem dognala, da ima v celoti pod nadzorom njegovo življenje. A nikoli si nisem predstavljala, kakšen je obseg tega. Hvaležna sem, da je sedaj dobil pomoč in da bo preživel," je dejala sorodnica. Moški, ko so ga našli, je bil tudi podhranjen. Z mamo naj bi živel v južnem predmestju švedske prestolnice Haninge, še povzema STA.

Tožilstvo je potrdilo, da je moški še vedno v bolnišnici, niso pa želeli razkriti vrste in stopnje njegovih poškodb. Dejali so le, da njegovo življenje ni ogroženo.