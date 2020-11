Sin naj bi več let skrival materino truplo in dvigoval pokojnino

Na območju Ljubljane so policisti v enem od stanovanj odkrili truplo 97-letnice. Ugotovili so, da je bila oseba že več let mrtva. Zanjo je skrbel 67-letni sorodnik, ki je bil pooblaščen in dvigoval njene prihodke.

Konec preteklega tedna so bili policisti obveščeni, da svojci pogrešajo 97-letno žensko z območja Ljubljane. V razgovorih je bilo ugotovljeno, da naj bi zanjo skrbel 67-letni svojec, ki preostalim svojcem že več let onemogoča stike z njo, so sporočili iz ljubljanske policijske uprave.

Več let je dvigoval prihodke mrtve ženske

Pri nadaljnjem zbiranju obvestil je bila oseba najdena mrtva v enem od stanovanj na območju Ljubljane. Vzrok za smrt še ni znan, naj bi pa smrt po informacijah policije nastopila že pred nekaj leti. Osumljeni 67-letnik je svojcem ves ta čas lažno prikazoval, da je oseba živa, prav tako je bil pooblaščen in je dvigoval njene prihodke.

Več kot šest let naj bi skrival truplo mame

Portal 24ur.com poroča, da naj bi šlo neuradno za sina, ki naj bi v stanovanju več kot šest let skrival truplo svoje matere, svojcem pa naj bi ves ta čas lagal, da mama ne želi imeti stikov z njimi. 67-letnik naj bi bil pooblaščen in v tem času tudi dvigoval njeno pokojnino.

67-letnemu osumljencu je bila zaradi suma kaznivega dejanja skrunitve trupla, povzročitve smrti iz malomarnosti in goljufije odvzeta prostost za čas, da so se zbirala obvestila, so še sporočili ljubljanski policisti. Še naprej bodo zbirali obvestila in ugotavljali okoliščine, o vseh ugotovitvah pa bodo obvestili pristojno tožilstvo.