Na sončno nedeljo policisti preverjali izletnike #video

Na današnji mrzel, a sončen dan so mnogi vsaj nekaj ur preživeli zunaj in se odpravili nekam v naravo. Medtem ko imajo nekatere občine na voljo več pohodnih poti, je v drugih le-teh manj in zato tam toliko večja gneča. Na sončno nedeljo so ponekod izletnike oziroma sprehajalce preverjali tudi policisti. Več pa v prispevku novinarja Planet TV Domna Anderleta.