Množično testiranje dalo zanimive rezultate: večina pozitivnih brez simptomov

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Množično testiranje na novi koronavirus v italijanski pokrajini Južna Tirolska je dalo zanimive rezultate. Pozitiven je sicer bil le slab odstotek testiranih, a večina jih je bila povsem brez stimpomov. Kar pomeni, da so se prosto gibali, saj niso vedeli, da so okuženi, in virus se je lahko nemoteno širil naprej.