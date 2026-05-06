Silovit potres v Iranu

V sredo nekaj po polnoči je zahodni Iran prizadel potres z magnitudo 5 po Richterjevi lestvici, so sporočili iz seizmološkega centra Univerze v Teheranu. Poročil o žrtvah ali škodi za zdaj ni, piše Anadolu.

Potres so zabeležili ob 00.23 po lokalnem času na območju blizu mesta Gilanegarb v provinci Kermanšah. Po podatkih seizmološkega centra se je potres zgodil na globini devetih kilometrov.

A 5.0-magnitude earthquake jolted Gilan-e Gharb in Kermanshah Province at 23:21 local time on Wednesday, May 6, 2026, according to the Seismological Center of the University of Tehran’s Institute of Geophysics. pic.twitter.com/Orco3z3jVu — Tasnim News Agency (@Tasnimnews_EN) May 6, 2026

🔸️Iran: An earthquake measuring 5 on the Richter scale shook the Kermanshah Province on Wednesday morning



Seismological Center of the Institute of Geophysics of the University of Tehran, at 00:23:21 on Wednesday, May 6, an earthquake was recorded at a depth of 9 kilometers, at… pic.twitter.com/92EmVdUb9z — BoS News | Global Events (@BoSNews) May 6, 2026

Iran leži na seizmično zelo aktivnem območju, na katerem so v zadnjih letih doživeli vrsto uničujočih potresov. Najbolj katastrofalen v novejši zgodovini države se je zgodil leta 2013, ko je potres z magnitudo 6,7 prizadel mesto Bam in zahteval najmanj 34 tisoč življenj.

Julija 2022 je južno provinco Hormozgan ob obali Perzijskega zaliva stresel potres z magnitudo 6,1, v katerem je umrlo najmanj pet ljudi, več kot 80 jih je bilo ranjenih.