Avtor:
Na. R.

Sreda,
6. 5. 2026,
9.11

Silovit potres v Iranu

Na. R.

Iran je doživel že vrsto uničujočih potresov. | Foto X/@LastQuake

Iran je doživel že vrsto uničujočih potresov.

Foto: X/@LastQuake

V sredo nekaj po polnoči je zahodni Iran prizadel potres z magnitudo 5 po Richterjevi lestvici, so sporočili iz seizmološkega centra Univerze v Teheranu. Poročil o žrtvah ali škodi za zdaj ni, piše Anadolu.

Potres so zabeležili ob 00.23 po lokalnem času na območju blizu mesta Gilanegarb v provinci Kermanšah. Po podatkih seizmološkega centra se je potres zgodil na globini devetih kilometrov.

Iran leži na seizmično zelo aktivnem območju, na katerem so v zadnjih letih doživeli vrsto uničujočih potresov. Najbolj katastrofalen v novejši zgodovini države se je zgodil leta 2013, ko je potres z magnitudo 6,7 prizadel mesto Bam in zahteval najmanj 34 tisoč življenj.

Julija 2022 je južno provinco Hormozgan ob obali Perzijskega zaliva stresel potres z magnitudo 6,1, v katerem je umrlo najmanj pet ljudi, več kot 80 jih je bilo ranjenih.

