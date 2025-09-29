Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Vojna v Ukrajini

Silovit napad Ukrajine: toplarna v plamenih, Belgorod v temi

Ukrajina je izvedla silovit napad na rusko mesto Belgorod, kar je povzročilo izpad elektrike. Uspešni so bili tudi pri napadu na tamkajšnjo termoelektrarno.

Belgorod, ki leži na meji s harkovsko regijo, je pogosta tarča ukrajinskih napadov. Guverner regije Vjačeslav Gladkov je sporočil, da je tokratni napad povzročil izpad elektrike. Na tisoče domov je ostalo brez elektrike, ljudje so ostali ujeti v temnih stanovanjih in dvigalih.

Gladkov je dejal, da še vedno velja opozorilo pred zračnim napadom, in prebivalce pozval, naj se zatečejo v kleti. V napadih sta bili poškodovani dve osebi, bolnišnice pa so delovale na zasilne generatorje, je pojasnil. 

Ruski mediji poročajo, da je ukrajinska vojska z raketo HIMARS zadela termoelektrarno v mestu Belgorod. Videoposnetki, objavljeni na družbenih omrežjih, prikazujejo, da je odjeknilo več eksplozij, iznad termoelektrarne pa se vali gost oblak dima.

Raketni sistem HIMARS z dosegom približno 70 kilometrov Ukrajini omogočajo, da veliko natančneje cilja na ruske sile na drugi strani fronte kot prej. Predsednik Volodimir Zelenski je 17. septembra potrdil, da bo Ukrajina v okviru ameriškega paketa vojaške pomoči prejela tudi rakete Patriot.

Vrstijo se napadi na energetsko infrastrukturo

Ukrajina v zadnjem času stopnjuje napade na rusko naftno, plinsko in energetsko infrastrukturo, saj ta predstavlja ključni vir prihodkov za Moskvo, s katerim financira invazijo na Ukrajino.

Po poročanju Financial Timesa so ukrajinski brezpilotni letalniki od avgusta 2025 zadeli 16 od 38 ruskih rafinerij nafte. 

