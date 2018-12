Severni Koreji več kot 500 milijonov dolarjev kazni za smrt ameriškega študenta

Ameriška zvezna sodnica Beryl Howell je odločila, da mora Severna Koreja plačati več kot 500 milijonov dolarjev kazni in odškodnine za smrt ameriškega študenta Otta Warmbierja, ki je umrl kmalu po izpustitvi iz zapora in vrnitvi v ZDA. Tožbo sta vložila njegova starša Fred in Cindy Warmbier.

Warmbier je kot turist obiskal Severno Korejo, ko so ga marca 2016 aretirali in obsodili na 15 let prisilnega dela zaradi domnevne kraje propagandnega plakata. V zaporu oziroma taborišču so ga potem - glede na poškodbe, s katerimi se je vrnil v ZDA - hudo mučili.

Za posledicami mučenja je umrl junija 2017, kmalu po tem, ko ga je severnokorejski režim izpustil iz zapora v znamenje dobre volje ob ohlajanju pregrete retorike med predsednikom ZDA Donaldom Trumpom in severnokorejskim voditeljem Kim Džong Unom.

Starši se zavedajo, da denarja najbrž ne bodo nikoli videli, vendar so hvaležni za pravno in moralno obsodbo režima, ki jim je ubil sina. Tožbo sta vložila njegova starša Fred in Cindy Warmbier. Foto: Reuters

Tožba, vložena aprila, opisuje fizično zlorabo, ki jo je Warmbier utrpel med priporom v Severni Koreji. Ko so ga starši zagledali ob vrnitvi v ZDA, so bili nad "njegovim stanjem osupli", je zapisano v sodnih dokumentih.

Ko se je študent vrnil, je bil slep in gluh, obe roki je imel zmečkani, zobje so mu štrleli vsaksebi, ni se odzival na besede in nenehno je trzal in tulil. Zdravstveni strokovnjaki domnevajo, da so ga med drugim mučili z elektrošoki.

Nevrolog je kasneje ugotovil, da je študent utrpel tudi poškodbe možganov, verjetno zaradi izgube pretoka krvi v možgane za od pet do dvajset minut.

V pritožbi je zapisano še, da naj bi bil Warmbier prisiljen posneti televizijsko priznanje, nato pa je bil po enournem sojenju obsojen. Lokalne oblasti so mu onemogočile komunikacijo z družino, poroča The Guardian.