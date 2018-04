Severna Koreja se umirja: ne potrebujemo več jedrskih in raketnih preizkusov

"Po dokazano dokončanem jedrskem programu zdaj ne potrebujemo več jedrskih testov, testov raket srednjega in dolgega dosega, območje za jedrske preizkuse na severu pa je prav tako dokončalo svojo misijo," je po poročanju državne agencije KCNA, ki ga prenaša ameriška televizija CNN, sporočil Kim.

Med prvimi se je na novico odzval Trump, in sicer kot ponavadi na Twitterju. "Severna Koreja je pristala v prekinitev vseh jedrskih preizkusov in zaprla veliko testno lokacijo. To je zelo dobra novica za Severno Korejo in za svet - velik napredek! Veselim se najinega vrha," je tvitnil Trump.

Drugačna usmeritev države

CNN poroča, da naj bi se Kim odločil popolnoma spremeniti smer svoje države in se bo zdaj posvetil gospodarskemu razvoju. Ob tem naj bi verjel, da je najboljša pot naprej normalizacija odnosov z drugimi državami. "Prioriteta bo dramatično izboljšanje življenja ljudi in razvoj trdne socialistične ekonomije," poroča KCNA.

Napoved konca testov je sicer dobrodošla, vendar pa so ZDA skupaj z regionalnimi zaveznicami doslej zahtevale jedrsko razorožitev. KCNA namreč poroča, da je razlog za konec testov to, da je Severna Koreja dosegla svoj cilj in razvila jedrsko orožje in raketne izstrelke do te mere, da preizkusi menda niso več potrebni.

Kim naj bi se tudi odločil, da bo Severna Koreja odslej sodelovala z mednarodno skupnostjo za zaustavitev jedrskih preizkusov po vsem svetu in ne bo nikoli prva uporabila jedrskega orožja, niti ga prodajala komu drugemu.