Predlog zakona o proračunu za leto 2026, ki vsebuje veliko davčnih olajšav za podjetja in posameznike, predvsem premožnejše, in predvideva zmanjšanje porabe za zdravstvo revnejših Američanov. Elon Musk je zapisal, da bo zakon povečal proračunski primanjkljaj in obremenil Američane z uničujočim in nevzdržnim dolgom.

Foto: Reuters