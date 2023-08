Severna Koreja odpovedala prvi mednarodni polet po pandemiji

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na letališče v Pekingu bi moral danes prispeti prvi mednarodni komercialni polet iz Pjongjanga po letu 2020, a je bil dve uri po napovedanem prihodu odpovedan. Na letališču so za francosko tiskovno agencijo AFP pojasnili, da severnokorejski letalski prevoznik Air Koryo ni podal razloga za odpoved poleta.

Letalo severnokorejske državne letalske družbe Air Koryo bi moralo v Peking prispeti okoli 4. ure zjutraj po srednjeevropskem času, vendar so skoraj dve uri po načrtovanem prihodu sporočili, da je polet na razočaranje predstavnikov medijev, ki so čakali na prve mednarodne letalske potnike iz Severne Koreje, odpovedan, navaja AFP.

Kitajsko zunanje ministrstvo je na vprašanje glede odpovedi poleta odgovorilo le to, da je odobrilo ponovno vzpostavitev komercialnih poletov med Pekingom in Pjongjangom.

"V poletni in jesenski letalski sezoni /.../ je kitajska stran odobrila načrte poletov za potnike, kot sta liniji Pjongjang-Peking in Peking-Pjongjang družbe Air Koryo," je pojasnil tiskovni predstavnik zunanjega ministrstva Vang Venbin.

V pekinški pisarni družbe Air Koryo so za AFP odgovorili, da ne poznajo vzroka za odpoved poleta.

Severna Koreja je od začetka leta 2020, ko je zaradi izbruha pandemije covid-19 zaprla svoje meje, večinoma odrezana od sveta, vendar se v zadnjem času pojavljajo znaki, da postaja Pjongjang vedno bolj popustljiv glede nadzora na meji, poroča AFP.

Tako so se kitajski in ruski predstavniki kot prvi tuji visoki predstavniki po več letih pretekli mesec udeležili vojaške parade v severnokorejski prestolnici. Prejšnji teden pa so oblasti v Pjongjangu športni delegaciji dovolile udeležbo na tekmovanju v taekwondoju v Kazahstanu.