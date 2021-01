Senatne volitve v ameriški zvezni državi napete do konca

Ameriške televizije v torek do polnoči še niso mogle napovedati zmagovalcev drugega kroga volitev za dva sedeža v zveznem senatu iz Georgie, ker sta bila izida po nepopolnem štetju izjemno tesna. Skoraj zagotovo bo potrebno ponovno preštevanje glasovnic in končni izid očitno še ne bo znan tako hitro.

Po 98 odstotkih preštetih glasov je demokrat Raphael Warnock vodil pred republikanko Kelly Loeffler za okrog 35.000 glasov, republikanec David Perdue pa je vodil pred demokratom Johnom Ossoffom za okrog 1200 glasov. Demokrati so optimisti, saj je nekaj deset tisoč glasov, ki še niso bili prešteti, večinoma v najbolj poseljenih okrožjih z demokratsko večino, navaja STA.

Republikanci potrebujejo le eno zmago, demokrati obe

Republikancem je za ohranitev večine v zveznem senatu potrebna le ena zmaga, demokrati pa morajo dobiti oba sedeža, da bi lahko prevzeli večino v senatu. S tem bi se sicer razmerje v zgornjem domu ameriškega kongresa vzpostavilo na 50 demokratskih senatorjev proti 50 republikanskim, odločilni glas pa bi potem prispevala podpredsednica ZDA Kamala Harris, poroča STA.

Trump je v tej državi izgubil proti Bidnu

Predsednik ZDA Donald Trump je sicer 3. novembra v Georgii izgubil volitve proti demokratu Josephu Bidnu za manj kot 12.000 od skupaj okrog pet milijonov oddanih glasov. S porazom se ni sprijaznil in pritiska na države uradnike Georgie, naj mu od nekje najdejo glasove potrebne za zmago. Vendar pa je pri tem neuspešen, poleg tega pa kongres danes potrjuje volilno zmago Bidna.

Vzporedne ankete so sicer pokazale, da 56 odstotkov volivcev Georgie verjame, da so bile volitve 3. novembra poštene, 40 odstotkov pa jih tega ne verjame. V poštenost volitev verjame 93 odstotkov demokratov in 58 odstotkov neodvisnih volivcev, po drugi strani pa le 21 odstotkov republikancev. Za senatne volitve je 73 odstotkov volivcev menilo, da bodo glasovnice pošteno preštete, le 26 odstotkov pa jih je menilo, da ne bodo in tudi tu je podobna strankarska delitev, navaja STA.

Trump je tako očitno prepričal republikance, da so poštene le tiste volitve, na katerih zmagajo, saj se na primer nad republikanskimi zmagami v zvezni kongres in državne kongrese nihče ne pritožuje. Na volitvah 3. novembra je Perdue dobil nekaj več glasov od Ossoffa, Warnock pa nekaj več glasov od Loefflerjeve. Trenutni rezultati torkovih volitev kažejo, da se je tudi tokrat Warnock obnesel bolje od Ossoffa, čeprav so volili isti ljudje.

O razlogih za to, zakaj je nekaj volivcev volilo za Warnocka proti Loefflerjevi in hkrati za Perdua proti Ossoffu, bodo še razpravljali. Dejstvo pa je, da so za prvo zmago demokratskega predsedniškega kandidata v Georgii (Bidna) po treh desetletjih najbolj zaslužni temnopolti demokratski volivci. Warnock je temnopolt, Ossoff pa belec. Po drugi strani je Perdue moški, Loefflerjeva pa ženska, še piše STA.

Biden bi lahko imel težko delo

Pomena volitev so se zavedali v celotnih ZDA in za kampanjo drugega kroga senatnih volitev je na koncu šlo več kot 800 milijonov dolarjev, kar je največ doslej za takšne volitve. Republikanci svarijo, da bodo demokrati v primeru osvojitve senatne večine ZDA spremenili v propadlo socialistično Venezuelo, demokrati pa opozarjajo, da bo Biden v primeru ohranitve republikanske večine vsaj dve leti popolnoma ohromljen pri vodenju svoje politike.

Tudi v primeru tesne demokratske večine, bo kaj pretirano "levega" težko izpeljati, vendar bo Biden lahko vsaj v relativnem miru nameščal zvezne sodnike, veleposlanike in člane svoje vlade. Če na položaju vodje senatne večine ostane Mitch McConnell, pa se Bidnu obeta senatna blokada na vsakem koraku, piše STA.