Šefi največjih družb 118-krat bolje plačani od povprečnih zaposlenih

Najbolje je bil plačan izvršni direktor farmacevtske družbe AstraZeneca Pascal Soriot. Zaslužil je 16,85 milijona funtov (19,68 milijona evrov). Sledil je Charles Woodburn iz proizvajalca vojaške opreme BAE Systems z 10,69 milijona funtov (12,48 milijona evrov), je poročala francoska tiskovna agencija AFP.

Povprečna plača direktorja se je lani zvišala

Povprečna plača izvršnega direktorja družb, ki v Veliki Britaniji kotirajo znotraj FTSE 100, se je lani zvišala s 3,38 milijona funtov (3,95 milijona evrov) na 3,91 milijona funtov (4,57 milijona evrov), je pokazala raziskava.

Velika Britanija je postala "dežela grotesknih ekstremov", so izsledke pospremili v sindikatih. "Medtem ko so proračuni na milijone družin zaradi visoke inflacije osiromašeni, direktorji iz Cityja uživajo izjemne dvige plač," je bil oster generalni sekretar sindikata Trade Union Congress Paul Nowak.

Glede na uradne podatke so se plače delavcev na Otoku v četrtletju do junija medletno nominalno zvišale za 7,8 odstotka, realno pa le za 0,6 odstotka.

Veliko Britanijo zaradi visoke rasti življenjskih stroškov – stroški stanovanj ter cene hrane in ogrevanja so poleteli v nebo – zadnje leto pretresajo številne stavke. Na ulico so se podali praktično vsi, od voznikov reševalnih vozil in zdravnikov, do odvetnikov in učiteljev. Letna inflacija je bila tam julija 6,8-odstotna, junija še 7,9-odstotna. Več mesecev je bila med državami skupine G7 na najvišji ravni.