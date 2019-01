Se želite potopiti do Titanika? Za sto tisoč evrov lahko storite tudi to. #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Že letos poleti se boste lahko potopili do razbitin Titanika. In tako razkošna, kot je bila ladja, bo tudi odprava. Zanjo bo treba odšteti okoli sto tisoč evrov.

Razbitine Titanika bi si nekateri morali ogledati že maja lani, a se je podjetje OceanGate odločilo, da odpravo zaradi slabega vremena prestavi na letošnji junij. Visoka cena podjetja OceanGate ljudi ni odvrnila od rezervacij, razpisanih je šest odprav, od tega so štiri že polne.

"Je tragedija, ki se ne bi smela zgoditi, izginila je za leta, bila je skrivnostna in to pritegne mnogo ljudi, to je pritegnilo tudi mene," pravi Renata Rojas, profesionalna potapljačica.

Ni pa to edino podjetje s takšno ponudbo v tem letu. Pri družbi The Bluefish boste morali za to avanturo odšteli okoli 50 tisoč evrov.

170 tisoč evrov za 100 dni na križarki okoli sveta

Vse več ljudi pa privablja tudi potovanje okoli sveta. A če želite 100 dni preživeti res udobno in razkošno, na primer na križarki Crystal Serenity, vas bo to stalo več kot 170 tisoč evrov.

"Izlet" na Mount Everest? Od 30 do 50 tisoč evrov.

Da boste lahko premraženi in utrujeni stali na najvišji točki sveta, prav tako ni poceni. Že dovoljenje vas stane deset tisoč evrov. Več sto ljudi se na Mount Everest najraje odpravi s pomočjo agencij, realen strošek pa je od okoli 30 tisoč do 50 tisoč evrov.

Foto: Reuters

Z Muskovo raketo želi poleteti na luno

"Odločil sem se, da grem na Luno. Da, končno lahko povem," je dejal japonski podjetnik Jusaku Maezava. To naj bi leta 2023 japonskemu milijarderju omogočil Elon Musk, njegova testna raketa Starship je že končana. A Musk ni želel razkriti, koliko bo treba odšteti za pustolovščino, je pa v igri veliko denarja, pravi.