Še eno podjetje ustavilo testiranje cepiva za covid-19

Kot so sporočili v izjavi, so začasno zaustavili nadaljnje odmerke pri kliničnem testiranju vseh njihovih kandidatov cepiva proti covid-19, saj se je pri enem od udeležencev pojavila bolezen, ki je ne morejo pojasniti, poroča STA.

Neodvisen svet za varnost bolnikov mora sedaj proučiti zadevo.

Kot so še pojasnili pri podjetju, so nepričakovani incidenti ali bolezni sicer del vsake klinične študije, predvsem večjih. Smernice podjetja pa dovoljujejo, da začasno zaustavijo tovrstne študije in proučijo, ali je bila bolezen povezana s testiranim zdravilom oz. cepivom.

V okviru tretje faze kliničnega testiranja je podjetje začelo zbirati prostovoljce v drugi polovici septembra. Cilj je bil, da vključijo do 60.000 bolnikov, med drugim iz ZDA, Argentine, Brazilije, Kolumbije in Južne Afrike.

Johnson & Johnson je deseti proizvajalec na svetu in četrti v ZDA, ki je začel izvajati tretjo fazo testiranja cepiva proti covid-19. ZDA so podjetju za razvoj namenile okoli 1,45 milijarde dolarjev. Evropska komisija pa je prejšnji teden podpisala dogovor za nakup morebitnega cepiva proti covid-19 s farmacevtsko družbo Janssen Pharmaceutical, ki je del ameriške skupine Johnson & Johnson.

Cepivo je osnovano na enem odmerku adenovirusa, ki je prilagojen tako, da se ne more več množiti, v kombinaciji z delom novega koronavirusa. Enako tehnologijo je Johnson & Johnson uporabil pri cepivu proti eboli.