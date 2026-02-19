SDS in NSi za ustavno presojo prispevka za dolgotrajno oskrbo za upokojence in popoldanske s. p.

SDS in NSi sta na ustavno sodišče vložili zahtevo za ustavno presojo dela zakona o dolgotrajni oskrbi. Izpodbijajo določbe 55. in 56. člena, ki uzakonjata plačevanje prispevka za dolgotrajno oskrbo, ki ga morajo plačevati upokojenci in dodatno tudi popoldanski samostojni podjetniki, so sporočili iz NSi v vabilu na petkovo novinarsko konferenco.

Več o vsebini zahteve za ustavno presojo bo torej znanega po novinarski konferenci.

V opoziciji so sicer že dalj časa kritični do tega, da je zakon s plačevanjem prispevka obremenil tudi nekatere najranljivejše, zlasti upokojence, ki so hkrati tudi tisti, ki so jim storitve dolgotrajne oskrbe namenjene. Tako so kot del predvolilnih obljub že napovedovali ukinitev prispevka za določene skupine.

Tako kot v gospodarstvu so bili kritični tudi do tega, da je država začela zaračunavati prispevek, še preden je v celoti začela izvajati storitve iz zakona o dolgotrajni oskrbi.