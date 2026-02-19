Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
A. P. K., STA

Četrtek,
19. 2. 2026,
19.07

ustavno sodišče ustavna presoja NSi SDS

Četrtek, 19. 2. 2026, 19.07

5 minut

SDS in NSi za ustavno presojo prispevka za dolgotrajno oskrbo za upokojence in popoldanske s. p.

Avtorji:
A. P. K., STA

Ustavno sodišče | SDS in NSi sta na ustavno sodišče vložili zahtevo za ustavno presojo dela zakona o dolgotrajni oskrbi. | Foto STA

SDS in NSi sta na ustavno sodišče vložili zahtevo za ustavno presojo dela zakona o dolgotrajni oskrbi.

Foto: STA

SDS in NSi sta na ustavno sodišče vložili zahtevo za ustavno presojo dela zakona o dolgotrajni oskrbi. Izpodbijajo določbe 55. in 56. člena, ki uzakonjata plačevanje prispevka za dolgotrajno oskrbo, ki ga morajo plačevati upokojenci in dodatno tudi popoldanski samostojni podjetniki, so sporočili iz NSi v vabilu na petkovo novinarsko konferenco.

Več o vsebini zahteve za ustavno presojo bo torej znanega po novinarski konferenci.

V opoziciji so sicer že dalj časa kritični do tega, da je zakon s plačevanjem prispevka obremenil tudi nekatere najranljivejše, zlasti upokojence, ki so hkrati tudi tisti, ki so jim storitve dolgotrajne oskrbe namenjene. Tako so kot del predvolilnih obljub že napovedovali ukinitev prispevka za določene skupine.

Tako kot v gospodarstvu so bili kritični tudi do tega, da je država začela zaračunavati prispevek, še preden je v celoti začela izvajati storitve iz zakona o dolgotrajni oskrbi.

ustavno sodišče ustavna presoja NSi SDS
