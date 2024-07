Scholz ob 80. obletnici poskusa atentata na Hitlerja pozval k obrambi demokracije

Nemški kancler Olaf Scholz je danes v Berlinu nagovoril zbrane na prireditvi ob 80. obletnici poskusa atentata na nacističnega voditelja Adolfa Hitlerja, ki so ga nemški oficirji neuspešno skušali ubiti 20. julija 1944. Scholz je v govoru pozval Nemce, naj se zavzemajo za demokracijo in svobodo.

"Poskus državnega udara 20. julija 1944 je bil neuspešen, združujoči cilji odpora proti nacizmu pa ne," je v svojem govoru na spominski slovesnosti v Berlinu dejal Olaf Scholz, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Upor naj služi kot opomin, da v težkih okoliščinah ne gre obupati

Nemški kancler je poudaril, da je že takrat obstajala alternativa nacistični diktaturi in možnost za boljšo Nemčijo. Dejal je še, naj upor proti nacistični vladavini služi kot opomin, da tudi v težkih okoliščinah ne gre obupati, temveč mora vsak posameznik prevzeti odgovornost zase.

Običajnim državljanom demokratične Nemčije danes ni treba izvajati dejanj, kot je bil poskus atentata na Hitlerja, vendar pa "mora biti jasno, da je naša demokracija odvisna od naših neutrudnih prizadevanj, od prizadevanj vsakega od nas", je še dodal Scholz.

Kancler in predsednik države položila vence

Nemška vlada je danes v Berlinu slovesno obeležila 80. obletnico poskusa atentata na Hitlerja.

Scholz in predsednik države Frank-Walter Steinmeier sta po nagovorih položila vence v spomin vsem, ki so sodelovali v poskusu atentata in državnega udara, s katerim bi strmoglavili nacistično oblast v Nemčiji. Sledila je še prisega rekrutov nemške vojske, zbrane je nagovoril tudi minister za obrambo Boris Pistorius.

Poskus atentata je izvedla skupina nemških oficirjev pod vodstvom Clausa von Stauffenberga, ki so 20. julija 1944 nacističnega voditelja Adolfa Hitlerja skušali ubiti z bombo, vendar jim ni uspelo. Stauffenberga in tri njegove sodelavce so ustrelili istega večera na dvorišču stavbe Bendlerblock v Berlinu, ene od glavnih stavb ministrstva za obrambo, kjer danes na mestu njihove usmrtitve stoji spominsko obeležje.

Nemška vlada je danes v Berlinu slovesno obeležila 80. obletnico poskusa atentata na Hitlerja. Foto: Reuters