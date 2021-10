Savdska Arabija: izgnali libanonskega veleposlanika

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Savdska Arabija je libanonskemu veleposlaniku ukazala, naj v 48 urah zapusti Libanon zaradi žaljivih pripomb libanonskega ministra, ki je kritiziral vojno v Jemnu, kjer koalicija pod vodstvom Savdske Arabije podpira mednarodno priznano vlado v boju proti šiitskim upornikom. Za izgon veleposlanikov Libanona sta se odločila tudi Bahrajn in Kuvajt.

Libanonski minister za informiranje George Kordahi je v televizijskem intervjuju dejal, da se jemenski uporniki Hutiji, ki jih podpira Iran, "branijo pred zunanjo agresijo". Dodal je, da koalicija bombardira "domove, vasi, pogrebe in poroke", poroča francoska tiskovna agencija AFP.

V intervjuju, ki je bil posnet avgusta, predvajan pa v ponedeljek, je sedemletno vojno v Jemnu označil za jalovo in dejal, da je "čas, da se konča".

V celoti prepovedali tudi uvoz iz Libanona

To je močno razburilo Savdsko Arabijo, ker se to bombardiranje hutijskih upornikov izvaja pod njenim vodstvom. Zaradi komentarjev libanonskega ministra je uvedla tudi popolno prepoved vsega uvoza iz Libanona, na spletni strani poroča britanski BBC.

Kuvajtsko zunanje ministrstvo je sporočilo, da sta izgon libanonskega iz Kuvajta in odpoklic kuvajtskega iz Bejruta posledica neuspeha libanonske vlade, da bi obravnavala nesprejemljive in obsojanja vredne izjave proti Savdski Arabiji in ostalim državam članicam Sveta za zalivsko sodelovanje (GCC).

Kuvajt se je tako odločil tudi zato, ker "vlada Libanonske republike ni sprejela potrebnih ukrepov za preprečitev stalnega in naraščajočega tihotapljenja prepovedanih drog v Kuvajt in ostale države GGC", je dodalo ministrstvo.

GGC je šestčlanska regionalna skupnost, ki vključuje Savdsko Arabijo, Kuvajt, Združene arabske emirate, Bahrajn, Oman in Katar.

Razmere med državama se zaostrujejo

Libanonski predsednik vlade je zaradi odločitve Savdijcev izrazil obžalovanje, hkrati pa upanje, da bodo o tem ponovno razmislili. Libanonska vlada je tudi uradno sporočila, da so izjave ministra Kordahija njegove zasebne in ne odražajo stališč države, poroča BBC.

Arabska liga je danes sporočila, da je zaskrbljena zaradi slabšanja odnosov, in pozvala zalivske države, naj razmislijo o predlaganih ukrepih, da bi se izognili nadaljnjim negativnim posledicam za propadajoče libanonsko gospodarstvo.