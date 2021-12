Samomorilec bombo sprožil na vhodu v restavracijo, šest mrtvih

🚨🇨🇩 6 people dead after a bomb exploded last night at a restaurant in DR #Congo's wartorn town of #Beni. pic.twitter.com/RusSazVDtg — Terror Alarm (@terror_alarm) December 26, 2021

Tiskovni predstavnik vlade Patrick Muyaya je za nemško tiskovno agencijo dpa potrdil, da je ob napadalcu umrlo še pet ljudi. Med žrtvami so po njegovih navedbah vojaški častnik, njegovi hčerki in par, ki je želel v restavraciji praznovati božič.

V napadu je bilo ranjenih 13 ljudi, ki se zaradi ran zdravijo v bolnišnicah, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.

Bombo sprožil na vhodu

Predstavniki vojske v provinci Severni Kivu, kjer leži mesto Beni, so sporočili, da je samomorilski napadalec, ki so mu varnostniki preprečili vstopiti v restavracijo, sicer polno gostov, bombo sprožil na vhodu.

Alleged suicide bomb attack in Beni https://t.co/bT2kY5CP1s — Jennifer Giblin (@JenniferGiblin1) December 26, 2021

Župan mesta Narcisse Muteba je po napadu prebivalce na radiu pozval, naj zaradi varnosti ostanejo doma.

Beni leži v vzhodni provinci Severni Kivu, v bližini meje z Ugando. Provinco, kjer delujejo številne uporniške skupine, je v preteklosti pretresalo nasilje.

Skupina ADF, ki je povezana s skrajno skupino Islamska država, je po podatkih Združenih narodov od začetka leta ubila več kot 200 ljudi in pognala v beg 40.000 ljudi. Korenine ima v sosednji Ugandi, v DR Kongu pa je aktivna od leta 1995. Sile DR Konga in Ugande so konec novembra združile moči in se skupaj borijo proti skupini.