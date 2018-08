Salvini ne dovoli izkrcanja migrantov, ki so prispeli do Sicilije

Ladja Diciotti, ki je rešila migrante v četrtek, je ponoči vplula v pristanišče pri Catanii za "tehnični postanek". Salvini je namreč moral dovoliti vplutje, a vztraja, da migrantov ne bo spustil na trdna tla, dokler se ne bo Evropska unija obvezala, da bo poskrbela zanje.

"Ko je preveč, je preveč"

"Ali bo začela Evropa resno braniti svoje meje in sodelovati v premeščanju priseljencev ali pa jih bomo začeli vračati v pristanišča, od koder so prišli," je tvitnil minister. Po njegovem mnenju je Italija že izpolnila svojo dolžnost in "ko je preveč, je preveč", je dodal.

Notranji minister in vodja skrajno desne Lige je sicer še v nedeljo zagrozil, da bodo rešene ljudi poslali nazaj v Libijo, če jih ne bodo sprejele druge evropske države. Italijansko zunanje ministrstvo je nato v ponedeljek Evropsko komisijo zaprosilo za koordinacijo porazdelitve migrantov na krovu ladje.

Na komisiji so potrdili, da so prejeli prošnjo in da se že pogovarjajo z drugimi državami, da bi sprejele migrante. Poudarili so sicer, da reševalne operacije in izkrcanje ne spadajo pod njeno pristojnost, ampak pod mednarodno in nacionalno pravo.

Italijanska ladja Diciotti je v četrtek na območju Sredozemskega morja, kjer je za reševanje pristojna Malta, z ribiške ladje rešila 190 migrantov. Trinajst ljudi, ki so potrebovali nujno medicinsko pomoč, so prepeljali na italijanski otok Lampedusa. Preostalih 177, med katerimi je 34 otrok in šest žensk, naj bi ladja prepeljala na Malto, kar je ta zavrnila. Malta ob tem trdi, da so ponudili pomoč, a so migranti želeli priti do Lampeduse.