Salisbury bo čistilo 200 vojakov

V britanskem mestu Salisbury, kjer sta bila 4. marca zastrupljena nekdanji dvojni ruski agent Sergej Skripal in njegova hči Julija, so danes začeli obsežno čiščenje, je sporočila britanska vlada. Zapisali so še, da je bila v napadu uporabljena "zelo majhna količina" strupa iz družine novičok v tekoči obliki.

Kot so navedli na britanskem ministrstvu za okolje, so največjo koncentracijo strupa našli na kljuki hiše Skripala.

Skupaj je kontaminiranih devet krajev, od tega trije v središču mesta. Med njimi sta poleg hiše tudi pub in restavracija, v katerih sta bila Skripal in njegova hči, preden so ju nezavestna našli na bližnji klopi, je sporočilo ministrstvo.

Ti kraji bodo ostali zaprti do konca čistilne operacije, drugi deli mesta pa za prebivalce in obiskovalce ne predstavljajo nevarnosti, so zapisali.

Čistilna operacija bi lahko trajala več mesecev

Čistilna operacija vključuje testiranje kontaminacije. Predmete, ki bi lahko bili okuženi, bodo odstranili, jih kemično očistili in nato znova testirali. Delo, pri katerem bo sodelovalo tudi skoraj 200 pripadnikov vojske, bi lahko trajalo več mesecev, stalo pa bo več milijonov funtov.

"Naša glavna prioriteta je, da bodo ti kraji znova varni za javnost, da jih bodo lahko prebivalci Salisburyja znova uporabljali," je povedal svetovalec okoljskega ministrstva Ian Boyd. Dodal je, da bo operacija zahtevala "pikolovsko delo".

Danes so znova odprli območje pokopališča v Salisburyju, kjer sta pokopana Skriplova žena in sin, saj so ugotovili, da to območje ni kontaminirano.

Skripal in njegova hči Julija sta bila 4. marca izpostavljena živčnemu strupu novičok. Hčer so že izpustili iz bolnišnice, oče pa se še vedno zdravi, vendar je njegovo zdravstveno stanje že boljše.

Britanska vlada je za zastrupitev okrivila Rusijo, a Moskva zanika vsakršno vpletenost. Primer je sprožil hudo diplomatsko krizo in izgon številnih ruskih diplomatov iz zahodnih zaveznic Velike Britanije ter enake povračilne ukrepe Rusije.