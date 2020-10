S koronavirusom se je okužil tudi sin Melanie in Donalda Trumpa

Ni jasno kdaj je bil Barronov test pozitiven razen tega, da kakšen dan potem, ko so okužbo s koronavirusom pred dvema tednoma potrdili pri predsedniku in prvi dami. Sredin zapis na spletni strani bele hiše je prva novica iz prve roke o njenem stanju in o sinovi okužbi, piše STA.

Melania Trump je zapisala, da je bil njen zadnji test za koronavirus negativen. Takrat, ko so okužbo potrdili pri njej in možu, je bil Barronov test negativen, kasnejši pa pozitiven, sedaj pa naj bi bilo spet vse v redu. Trump je v sredo dejal, da je s sinom vse v redu.

Simptomi prve dame naj bi bili minimalni, vendar pravi, da so jo zadeli vsi naenkrat in se ji je zdelo kot vrtiljak simptomov v naslednjih dneh. Pravi, da jo je bolelo vse telo, da je kašljala in imela glavobol ter bila izjemno utrujena.

Bolezen je prebolela doma

Njena tiskovna predstavnica Stephanie Grisham je povedala, da Melania Trump ni šla v bolnišnico, ampak je covid-19 prebolela doma v Beli hiši. Prva dama piše, da se ni odločila za enako terapijo koktajla zdravil kot predsednik ampak je ubrala bolj naravno pot, pri čemer se je zanašala na vitamine in zdravo prehrano, piše STA.

"Pred dvema tednoma sem dobila diagnozo, ki so jo dobili številni Američani. Da bi bilo še slabše, je enako novico dobil tudi moj mož in vrhovni poveljnik naše države. Seveda sem takoj pomislila na najinega sina. Na najino veliko olajšanje je bil njegov test negativen. Ampak si nisem mogla pomagati, da ne bi, tako kot številni starši v zadnjih mesecih, pomislila kaj bo jutri ali dan zatem."

"Strahovi so se mi uresničili, ko so ga znova testirali in je bil pozitiven. Na srečo je močan najstnik in ni kazal nobenih simptomov. Na nek način sem vesela, da smo vsi trije šli skozi to istočasno, da smo lahko skrbeli drug za drugega in preživljali čas skupaj. Od takrat je imel negativne teste," je zapisala prva dama ZDA, piše STA.

Foto: Reuters

"Ko so moža iz previdnosti odpeljali v bolnišnico Walter Reed sem veliko razmišljala o moji družini. Mislila sem tudi na sto tisoče ljudi po naši državi, ki jih je prizadela ta bolezen, ki okuži ljudi brez diskriminacije."

"Zame je bil to nov občutek, da sem bila bolnica namesto oseba, ki vzpodbuja državljane naj ostanejo zdravi in varni. Tokrat so skrbeli zame in dobila sem izkušnjo iz prve roke kaj vse lahko naredi covid-19. Zdravstvenemu osebju in osebju, ki je skrbelo za našo družino - samo zahvala ni dovolj," je zapisala. Ni pa jasno kaj je z njenima staršema in sestro.

Maske ni nosila vedno

Melania Trump je za razliko od moža Američanom priporočala naj nosijo maske, vendar pa je bila na nekaj odmevnih javnih dogodkih brez nje. Med drugim med govorom pred Belo hišo v okvirju Nacionalne konvencije republikanske stranke avgusta in na prvem soočenju predsedniških kandidatov v Clevelandu.

Prav tako tudi 26. septembra na objavi kandidature Amy Coney Barrett za vrhovno sodnico ZDA pred Belo hišo. Ta dogodek zdravstveni strokovnjaki ZDA opredeljujejo kot "super-širitveni", saj naj bi se na njem s koronavirusom okužilo več kot 30 ljudi. Na svojih samostojnih dogodkih, kot je bila pot v New Hampshire septembra, je Melania Trump nosila maske, še piše STA.