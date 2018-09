Ryanairovo nemško osebje napovedalo stavko

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

En mesec po prvi stavki pilotov vnovič grozijo nizkocenovnemu letalskemu prevozniku Ryanair množične odpovedi letov in zamude. Tako nemški sindikat pilotov Vereinigung Cockpit kot za kabinsko osebje pristojni sindikat Verdi sta svoje v nemških bazah nastanjene člane pozvala k 24-urni prekinitvi dela. Stavka bo v sredo.

Gre za prvi primer, ko poskušajo sindikati različnih poklicnih skupin skupaj doseči izboljšanje položaja za zaposlene pri največjem nizkocenovnemu letalskemu prevozniku v Evropi.

Stavka približno 400 Ryanairovih pilotov se bo začela danes ponoči ob 03.01 in se končala v četrtek ob 2.59, so napovedali v sindikatu Vereinigung Cockpit. V sindikatu Verdi pa pravijo, da kabinsko osebje na vseh nemških lokacijah, gre za približno tisoč zaposlenih, ne bo delalo celo sredo.

Plače osebja so prenizke za dostojno življenje

Nemški piloti so skupaj s kolegi iz Nizozemske, Belgije in Švedske stavkali že 10. avgusta. Njihov delodajalec je moral zato odpovedati približno 400 letov oziroma eno šestino za tisti dan načrtovanih letov na progah po Evropi. Stavka je prizadela približno 55 tisoč potnikov.

Sindikat Verdi bo tokrat stavko pri Ryanairu organiziral prvič. Kot pravijo v sindikatu, se o ponudbi Ircev glede zvišanja plač "ni mogoče pogovarjati". Za leti 2018 in 2021 namreč ne predvideva nobenih zvišanj, za leto 2019 preoblikovanje obstoječega dodatka za uspešnost ter zvišanje urne postavke zgolj za 50 centov, za leto 2020 pa zvišanje povračila stroškov za 41 evrov.

"Plače kabinskega osebja so pri Ryanairu tako nizke, da ne zadoščajo za zagotavljanje primernega življenjskega standarda. Poleg tega so pogoji dela slabi, pritiski na zaposlene pa veliki," je bila kritična Christine Behle iz sindikata Verdi.

Pri Ryanairu odgovarjajo, da stavka ni upravičena. Nemške pilote so pozvali, naj v sredo pridejo na delo, za razliko do 10. avgusta pa do zdaj še niso odpovedali nobenega leta. Irski letalski prevoznik ima na 11 nemških letališčih nameščenih več kot 40 letal, kar je približno desetina njegove celotne flote.