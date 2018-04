Ruski veleposlanik pri ZN ne izključuje vojne med ZDA in Rusijo

Ruski veleposlanik pri Združenih narodih Vasilij Nebenzija je po četrtkovem zasedanju za zaprtimi vrati Varnostnega sveta Združenih narodov o Siriji dejal, da je prva prioriteta odvrniti nevarnost vojne in pri tem potrdil, da ne izključuje vojne med ZDA in Rusijo. Nebenzija je za danes sklical izredno, za javnost odprto sejo VS ZN o Siriji.

Ruski veleposlanik pri ZN Vasilij Nebenzija je ZDA in njene zaveznice pozval, naj se vzdržijo vojaške akcije v Siriji. Foto: Reuters

Vasilij Nebenzija je ob tem napovedal, da bo na seji, ki se bo začela ob 16. uri po srednjeevropskem času, o položaju v Siriji poročal generalni sekretar ZN Antonio Guterres.

Položaj je napet zaradi domnevnega napada s kemičnim orožjem konec preteklega tedna v Dumi. Rusija in Sirija zanikata napad s kemičnim orožjem, ZDA, Velika Britanija in Francija pa pripravljajo odgovor na napad, za katerega obtožujejo režim sirskega predsednika Bašarja Al Asada.

"Nevarnost spopada obstaja, a panika je odveč"

Nebenzija je v četrtek pozval ZDA in njene zaveznice, naj se vzdržijo vojaške akcije v Siriji. Položaj je posebej nevaren, ker so v Siriji ruske enote in Nebenzija je izrazil upanje, da ne dosežejo točke brez vrnitve.

VS ZN je že v torek glasoval o treh predlogih resolucije glede domnevnega napada s kemičnim orožjem. Dva ruska predloga nista dobila niti devet glasov, ki so potrebni za potrditev resolucije brez veta, Rusija pa je vložila veto na ameriški predlog.

Švedska je v četrtek predlagala resolucijo, ki nalaga Guterresu, da v Sirijo pošlje delegacijo na visoki ravni, ki bo poiskala odgovore na vprašanja glede uporabe kemičnega orožja. Nebenzija se je Švedski zahvalil za pobudo, vendar dodal, da to zdaj ni prioriteta.

Mednarodni preiskovalci bodo delo v Dumi začeli jutri

V Sirijo potujejo preiskovalci Organizacije za prepoved kemičnega orožja, ki bodo skušali ugotoviti, ali je bilo 7. aprila v Dumi uporabljeno kemično orožje. Delo bodo začeli v soboto, vendar nimajo mandata, da ugotovijo, kdo je za napad odgovoren.

Sirski veleposlanik pri ZN Bašar Džafari je zagotovil, da bodo inšpektorjem omogočili neoviran dostop, kamor bodo želeli in kadarkoli bodo želeli.

Ameriški predsednik Donald Trump je včeraj umiril žogo in nakazal, da se mu z vojaško akcijo proti sirskemu predsedniku Bašarju Al Asadu ne mudi. Foto: Reuters Predsednik ZDA Donald Trump je po napadalnih uvodnih izjavah v četrtek malce umiril žogo in nakazal, da se mu z vojaško akcijo proti Al Asadu ne mudi. Veleposlanica ZDA pri ZN Nikki Haley je za ameriško televizijo MSNBC povedala, da imajo dovolj dokazov za ukrepanje, predsednik pa trenutno proučuje vse možnosti.

Obrambni minister ZDA James Mattis je po drugi strani v senatu dejal, da še vedno iščejo dejanske dokaze o uporabi kemičnega orožja in si želijo inšpektorjev na terenu, da to ugotovijo. Osebno sicer verjame, da je kemični napadi bil.

ZDA v primeru ukrepanja ne bodo same, saj je britanska vlada v četrtek pooblastila premierko Thereso May, da se pridruži ZDA in Franciji pri načrtovanju vojaškega napada ali napadov v odgovor na napad s kemičnim orožjem. Opozicija zahteva glasovanje v parlamentu pred morebitno vojaško akcijo, kar pa za premierko ni zavezujoče.