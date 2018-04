"Nevarnost spopada obstaja, a panika je odveč"

"ZDA in Rusija ne bosta prestopili črte, ki bi jih prisila v medsebojni spopad. A to ni dovolj, pomembno vlogo igra tudi Izrael. Ta v mednarodni skupnosti vodi svojo politiko in je zato izjemno nepredvidljiv," napete razmere v Siriji opisuje strokovnjak za mednarodne odnose Bojko Bučar.