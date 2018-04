WHO: Simptomi ranjenih Sircev kažejo na uporabo kemičnega orožja

Simptomi kakih 500 Sircev, ranjenih v sobotnem napadu v sirski Dumi, kažejo na uporabo kemičnega orožja, je danes v Ženevi sporočila Svetovna zdravstvena organizacija (WHO), ki se sklicuje na podatke partnerskih organizacij v Siriji. Organizacija zato zahteva neomejen dostop do žrtev, poročajo tuje tiskovne agencije.

Foto: Reuters

V sobotnem napadu naj bi helikopter sirskih sil odvrgel bombo s kemičnim orožjem nad mestom Duma, ki velja za zadnjo trdnjavo upornikov v oblegani enklavi Vzhodna Guta. Po najnovejših podatkih WHO je umrlo več kot 70 ljudi, med njimi 43 zaradi stika z zelo strupenimi snovmi. Več kot tisoč ljudi naj bi bilo ranjenih.

Po podatkih partnerskih organizacij WHO v Siriji je po napadu kakih 500 ranjenih razvilo simptome, značilne za izpostavljenost strupenim kemikalijam, kot so težave pri dihanju, motnje centralnega živčnega sistema in draženje sluznic.

WHO: Nad temi poročili bi morali biti zgroženi

"V napadu naj bi bili prizadeti tudi dve zdravstveni ustanovi," še navaja WHO.

"Nad temi strašnimi poročili in podobami iz Dume bi morali biti zgroženi," je poudaril predstavnik WHO Peter Salama. Dodal je, da organizacija zahteva takojšen neoviran dostop na območje, da bi nudila pomoč prizadetim v napadu in preučila posledice napada za zdravje.

Rusija: Gre za "izgovor" za napad na Sirijo

Sirija zavrača trditve, da je v napadu uporabila kemično orožje. Ameriški predsednik Donald Trump in zahodni zavezniki medtem razmišljajo o morebitni vojaški akciji v Siriji, s katero bi kaznovali sirskega predsednika Bašarja al Asada za napad. Zaveznica sirskega režima Rusija trdi, da gre za "izgovor" za napad na Sirijo.

Sirska vlada je v državo povabila skupino strokovnjakov Organizacije za prepoved kemičnega orožja (OPCW), da obiščejo Dumo in opravijo preiskavo. Vodja OPCW Ahmet Uzumcu je danes v Istanbulu povedal za turške medije, da bo desetčlanska delegacija organizacije v Sirijo odpotovala kmalu. Strokovnjaki organizacije bodo na terenu zbrali vzorce ter opravili pogovore z žrtvami napada, poroča nemška tiskovna agencija dpa.