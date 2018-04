Američani ne izključujejo vojaškega posredovanja v Siriji

Ameriški obrambni minister James Mattis je danes dejal, da v odgovoru na sobotni domnevni napad s kemičnim orožjem v sirskem mestu Duma, ki je zahteval več deset življenj, ne izključuje ničesar, vključno z vojaškim posredovanjem. Moskvi je pripisal odgovornost za to, da je v Siriji še vedno kemično orožje.

"Najprej moramo preveriti, zakaj se kemično orožje še vedno uporablja, če pa je bila Rusija določena za poroka za uničenje vsega kemičnega orožja," je ob obisku katarskega kolega, šejka Tamima bin Hamada Al Tanija, v Pentagonu dejal Mattis.

Rusija je bila za poroka za uničenje vsega sirskega kemičnega orožja določena septembra 2013, vendar je režim sirskega predsednika Bašarja Al Asada kasneje domnevno to orožje še večkrat uporabil proti sirskim upornikom.

Bodo ZDA sprožile operacijo proti sirskemu režimu?

"Zato moramo v sodelovanju s svojimi zavezniki in partnerji od Nata do Katarja nasloviti ta problem," je dodal ameriški obrambni minister. "Trenutno ne izključujem ničesar," je odgovoril na vprašanje, ali bodo ZDA sprožile operacijo proti sirskemu režimu.

Tudi britanska premierka Theresa May je danes poudarila, da bodo morali Al Asad in njegovi zavezniki, vključno z Rusijo, odgovarjati, če bo ugotovljeno, da so odgovorni za napad.

Po podatkih belih čelad umrlo najmanj 48 ljudi

V napadu s kemičnim orožjem v sirskem mestu Duma, ki velja za zadnjo trdnjavo upornikov v enklavi Vzhodna Guta, je po podatkih belih čelad umrlo najmanj 48 ljudi. Neodvisne potrditve uporabe kemičnega orožja sicer še vedno ni.

Moskva je zanikala, da bi za napadom stal njen zaveznik Damask, ZDA pa je posvarila "pred vojaškim napadom na podlagi izmišljenih pretvez", ki bi "imel najhujše mogoče posledice".